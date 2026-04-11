ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Спеціально для росіян: Дуров заявив про нове "антицензурне" оновлення Telegram

19:14 11.04.2026 Сб
2 хв
Засновник Telegram дав росіянам низку порад, як уникнути блокування
aimg Антон Корж
Спеціально для росіян: Дуров заявив про нове "антицензурне" оновлення Telegram Ілюстративне фото: Telegram в Росії продовжують блокувати (Getty Images)

Месенджер Telegram, який намагаються заблокувати у Росії, отримав спеціальне оновлення - оновлений протокол захисту від цензури. Теоретично це дозволяє використати месенджер там, де його блокують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника месенджера Павла Дурова.

Читайте також: Блокування VPN у Росії спричинило збій у платіжній системі, - Дуров

"Користувачам у Росії рекомендується оновити свої додатки, щоб залишатися на зв'язку, незважаючи на заборону", - сказано у його повідомленні.

Також Дуров порадив росіянам встановити відразу кілька VPN-сервісів та проксі-серверів. За його словами, варто допомогти друзям та родичам зробити те саме. Дуров при цьому радить уникати використання російських додатків, якщо на пристрої ввімкнено VPN - додатки рапортують про це владі, роботу програми на пристрої можуть заблокувати.

"Я радий бачити, що більшість людей вже це роблять. Завдяки цьому "цифровому опору" використання Telegram у Росії залишалося стабільним протягом останнього тижня, незважаючи на повну заборону", - додав він.

Зазначимо, попри заяву Дурова про оновлення багато росіян все одно скаржаться, що не можуть використовувати Telegram. Причина доволі проста - російський режим вдався до масового блокування саме проксі-серверів. Також російські додатки дійсно повідомляють про використання на пристроях VPN-сервісів - "найагресивнішими" в цьому плані, пишуть російські канали, стали додатки росбанків.

Блокування Telegram та обмеження інтернету в РФ

Нагадаємо, що у Росії почали блокувати месенджер Telegram раніше, ніж очікувалося. Станом на 11 квітня месенджер в РФ фактично не працює в нормальному режимі.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що російський режим вже визначився з датою блокування месенджера Telegram на території РФ. Планувалося, що це станеться вже на початку квітня цього року - починаючи з 1 квітня.

Через це в Росії навіть пройшли мітинги за "вільний інтернет". Вони відбулися 29 березня у більшості великих російських міст та завершилися затриманнями. Затримали від 3 до 12 осіб, при цьому більшість "протестувальників" просто відтіснили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Telegram Павло Дуров Російська Федерація
Новини
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій