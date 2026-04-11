Спеціально для росіян: Дуров заявив про нове "антицензурне" оновлення Telegram

Месенджер Telegram, який намагаються заблокувати у Росії, отримав спеціальне оновлення - оновлений протокол захисту від цензури. Теоретично це дозволяє використати месенджер там, де його блокують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника месенджера Павла Дурова.

"Користувачам у Росії рекомендується оновити свої додатки, щоб залишатися на зв'язку, незважаючи на заборону", - сказано у його повідомленні.

Також Дуров порадив росіянам встановити відразу кілька VPN-сервісів та проксі-серверів. За його словами, варто допомогти друзям та родичам зробити те саме. Дуров при цьому радить уникати використання російських додатків, якщо на пристрої ввімкнено VPN - додатки рапортують про це владі, роботу програми на пристрої можуть заблокувати.

"Я радий бачити, що більшість людей вже це роблять. Завдяки цьому "цифровому опору" використання Telegram у Росії залишалося стабільним протягом останнього тижня, незважаючи на повну заборону", - додав він.

Зазначимо, попри заяву Дурова про оновлення багато росіян все одно скаржаться, що не можуть використовувати Telegram. Причина доволі проста - російський режим вдався до масового блокування саме проксі-серверів. Також російські додатки дійсно повідомляють про використання на пристроях VPN-сервісів - "найагресивнішими" в цьому плані, пишуть російські канали, стали додатки росбанків.