Очне навчання під час війни: чи вистачає школам укриттів для повноцінної роботи

Формат навчання в школах України затверджується педагогічними радами "на місцях" і залежить від безпекової ситуації. Тож укриття - основа очного освітнього процесу.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіли у прес-службі Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Як готувались школи до навчального року

Українцям повідомили, що під час підготовки закладів до нового навчального року, особлива увага мала приділятися:

створенню безпечних умов перебування учнів і працівників;

належному стану укриттів;

дотриманню вимог пожежної, техногенної та санітарної безпеки;

безперебійному функціонуванню інженерних мереж і, за потреби, засобів резервного енергозабезпечення.

У МОН зауважили, що в цілому організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році повинна здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Чому формат навчання залежить від укриття

Найбільш оптимальна форма навчання для учнів українських шкіл - очна.

Проте вона можлива виключно за умови:

забезпечення безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу ;

; дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту.

У МОН нагадали, що саме педагогічна рада закладу освіти розглядає і затверджує:

як структуру й тривалість навчального року (навчального тижня та дня);

так і форми організації освітнього процесу.

"При цьому наголошуємо на необхідності співпраці військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників закладів освіти та батьківської спільноти", - наголосили у міністерстві.

Чи вистачає українським школам укриттів

Станом на кінець серпня 2026 року, 90% закладів загальної середньої освіти України (які працюють в очному форматі) мають:

або власні укриття;

або доступ до орендованих укриттів чи іншого типу користування (наприклад, користуються укриттям найближчого закладу освіти).

У МОН зауважили, що 10% з них - обмежено придатні укриття. Тобто ті, які потребують капітального ремонту або реконструкції.

"Цьогоріч на будівництво та облаштування укриттів у школах спрямовували 5 млрд гривень", - уточнили у відомстві.

Кому допомагають підготуватись до зими

У межах підготовки шкіл до зими, окремим напрямком у МОН назвали забезпечення автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії.

"У 2026 році уряд передбачив майже 500 млн гривень субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти", - нагадали в міністерстві.

Уточнюється, що субвенцію отримують заклади, які:

працюють очно або у змішаному форматі;

мають укриття.

"Усі заходи в межах цієї субвенції мають бути реалізовані до 15 листопада 2026 року, тобто до активної фази осінньо-зимового періоду", - підсумували в МОН.