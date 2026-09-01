ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Очне навчання під час війни: чи вистачає школам укриттів для повноцінної роботи

18:58 01.09.2026 Вт
3 хв
Скільки навчальних закладів реально мають укриття або доступ до них?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Очне навчання під час війни: чи вистачає школам укриттів для повноцінної роботи Без укриття очного навчання в школі бути не може (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Формат навчання в школах України затверджується педагогічними радами "на місцях" і залежить від безпекової ситуації. Тож укриття - основа очного освітнього процесу.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіли у прес-службі Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Як готувались школи до навчального року

Українцям повідомили, що під час підготовки закладів до нового навчального року, особлива увага мала приділятися:

  • створенню безпечних умов перебування учнів і працівників;
  • належному стану укриттів;
  • дотриманню вимог пожежної, техногенної та санітарної безпеки;
  • безперебійному функціонуванню інженерних мереж і, за потреби, засобів резервного енергозабезпечення.

У МОН зауважили, що в цілому організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році повинна здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Читайте також: Нові стандарти, оцінювання й реформа: які зміни несе школярам цей навчальний рік

Чому формат навчання залежить від укриття

Найбільш оптимальна форма навчання для учнів українських шкіл - очна.

Проте вона можлива виключно за умови:

  • забезпечення безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу;
  • дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту.

У МОН нагадали, що саме педагогічна рада закладу освіти розглядає і затверджує:

  • як структуру й тривалість навчального року (навчального тижня та дня);
  • так і форми організації освітнього процесу.

"При цьому наголошуємо на необхідності співпраці військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників закладів освіти та батьківської спільноти", - наголосили у міністерстві.

Читайте також: Від уроків в укриттях до другої зміни: у Києві вирішили, як можуть навчатись школярі

Чи вистачає українським школам укриттів

Станом на кінець серпня 2026 року, 90% закладів загальної середньої освіти України (які працюють в очному форматі) мають:

  • або власні укриття;
  • або доступ до орендованих укриттів чи іншого типу користування (наприклад, користуються укриттям найближчого закладу освіти).

У МОН зауважили, що 10% з них - обмежено придатні укриття. Тобто ті, які потребують капітального ремонту або реконструкції.

"Цьогоріч на будівництво та облаштування укриттів у школах спрямовували 5 млрд гривень", - уточнили у відомстві.

Читайте також: В Україні 82% школярів і дошкільнят мають доступ до укриттів: що зміниться з 1 вересня

Кому допомагають підготуватись до зими

У межах підготовки шкіл до зими, окремим напрямком у МОН назвали забезпечення автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії.

"У 2026 році уряд передбачив майже 500 млн гривень субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти", - нагадали в міністерстві.

Уточнюється, що субвенцію отримують заклади, які:

  • працюють очно або у змішаному форматі;
  • мають укриття.

"Усі заходи в межах цієї субвенції мають бути реалізовані до 15 листопада 2026 року, тобто до активної фази осінньо-зимового періоду", - підсумували в МОН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме українські школи готуються до осінньо-зимового періоду та можливих тривалих відключень електроенергії.

Крім того, ми пояснювали, що точно має бути в укриттях під час тривог.

Читайте також про тривалість нового навчального року в школах України та ймовірні дати канікули для учнів у Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МОН Школа Повітряна тривога Діти Вчитель Атака дронів Учні Освіта в Україні Ракетна атака
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році