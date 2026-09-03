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Понад 5 тисяч учнів повернуться до очного навчання: де відкрили укриття і підземні школи

14:05 03.09.2026 Чт
3 хв
Цьогоріч на облаштування укриттів у школах виділили 5 млрд гривень державної субвенції
aimg Василина Копитко
Понад 5 тисяч учнів повернуться до очного навчання: де відкрили укриття і підземні школи В Україні завершили облаштування 15 підземних шкіл (фото: Getty Images)
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У семи областях України завершили будівництво та облаштування 15 підземних шкіл і укриттів у закладах загальної середньої освіти. Нові та модернізовані захисні споруди розраховані на 4 980 місць, а загалом у цих школах навчаються 5 282 учні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Міністерства освіти і науки України.

Де з'явилися нові укриття

Нові та модернізовані захисні споруди облаштували у громадах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Значна частина об'єктів розташована у громадах із високим і дуже високим рівнями безпекового ризику. Створення укриттів там має забезпечити можливість організувати очне навчання навіть в умовах війни.

"Хочемо, щоб кожен учень мав можливість повноцінно проживати своє шкільне життя: навчатися разом з однокласниками, спілкуватися з учителями, розвивати свої здібності, знаходити друзів і будувати плани на майбутнє. Саме тому повернення дітей до безпечного очного навчання є одним із ключових пріоритетів МОН", - зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Він також додав, що держава продовжує інвестувати в укриття, відновлення та розвиток шкільної інфраструктури, щоб в умовах війни українські діти мали доступ до якісної освіти і могли навчатися в середовищі, де їхня безпека є першою умовою.

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Скільки грошей виділили на укриття у 2026 році

У 2026 році на облаштування укриттів у школах передбачено 5 млрд гривень державної субвенції.

Кошти спрямовують на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт захисних споруд, зокрема на завершення проєктів, розпочатих у попередні роки.

Цьогоріч державне фінансування охоплює 113 укриттів у 22 областях України. Пріоритет надають громадам із високим і дуже високим рівнями безпекового ризику.

Загалом у 2023-2026 роках із державного бюджету місцевим бюджетам уже спрямували майже 20 млрд гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

За даними МОН, ці кошти дають громадам можливість будувати нові захисні споруди, реконструювати наявні та створювати умови для повернення дітей до очного навчання.

Ремонти й будівництво укриттів здійснюють територіальні громади. Фінансування також відбувається за підтримки міжнародних партнерів - зокрема в межах програми LEARN зі Світовим банком та інструменту Ukraine Facility Європейського Союзу.

Укриття у школах

Нагадаємо, що в МОН наголосили, що організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році повинна здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації.

Станом на кінець серпня 2026 року, 90% закладів загальної середньої освіти України (які працюють в очному форматі) мають: або власні укриття; або доступ до орендованих укриттів чи іншого типу користування (наприклад, користуються укриттям найближчого закладу освіти). У відомстві наголосили, що 10% з них - обмежено придатні укриття.

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