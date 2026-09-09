В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)
У Харківській області запрацював перший в Україні підземний дитячий садочок. Освітній простір називається "Мобіль" і дозволяє організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Де саме запрацював перший підземний дитсадок
У МОН розповіли, що перший в Україні підземний дитячий садок "Мобіль" запрацював у Пісочинській громаді Харківської області.
Зазначається, що новий освітній простір:
- розрахований на 260 вихованців;
- дає змогу організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.
Підземний садочок розрахований на 260 дітей (фото: mon.gov.ua)
Як обладнали підземний простір для дітей
Згідно з інформацією МОН, новий освітній підземний простір обладнано:
- вісьмома навчальними приміщеннями;
- медичним пунктом;
- кімнатою для приймання їжі;
- санітарними кімнатами;
- душовими.
"Мобіль" - унікальний підземний простір (фото: mon.gov.ua)
Укриття є автономним завдяки:
- двом незалежним джерелам електроживлення;
- резервним генераторам.
Новий підземний простір обладнаний усім необхідним (фото: mon.gov.ua)
Повідомляється також, що захисна споруда з'єднана з корпусами закладу безпечними переходами.
"Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю", - зауважили в МОН.
Зайти у садочок-укриття можна також через спеціальні переходи (фото: mon.gov.ua)
Особливу увагу приділили створенню в закладі безбар'єрного середовища:
- облаштували ліфти, підйомники та безпорогові маршрути;
- створили всі необхідні умови для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Безбар'єрність - важлива складова підземної споруди (фото: mon.gov.ua)
"Підземний дитячий садок побудовано на умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів", - додали в міністерстві.
Пріоритет держави під час війни
Українцям нагадали, що сьогодні пріоритет влади - забезпечити дітям можливість здобувати якісну дошкільну освіту в очному форматі.
Для цього держава підтримує:
- будівництво укриттів;
- створення безпечних умов для навчання та розвитку.
"Можливість навчатися та розвиватися в безпечному освітньому середовищі - надзвичайно важлива для кожної дитини", - наголосила заступниця міністра освіти й науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.
Пріоритет держави - очне навчання дітей (фото: mon.gov.ua)
Скільки грошей виділили на укриття
У МОН повідомили, що в 2026 році було вперше передбачено державну субвенцію на облаштування укриттів у дитячих садочках.
"Цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти", - підтвердила Коновалова.
Загальний обсяг фінансування становить понад 972 млн гривень.
Уточнюється, що будівництво та реконструкцію укриттів у закладах дошкільної освіти здійснюють територіальні громади - за фінансової підтримки Європейського Союзу (в межах реалізації інструменту Ukraine Facility).
Безпека дітей - понад усе (фото: mon.gov.ua)
В яких областях реалізують такі проєкти
За даними МОН, станом на зараз такі проєкти реалізують у дев'яти областях України:
- Вінницькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській.
Громадянам пояснили, що під час відбору проєктів пріоритет надавали:
- громадам із найвищими безпековими ризиками (зокрема у прифронтових регіонах);
- об'єктам, на яких уже було розпочато будівельні роботи.
"Наше завдання - підтримати громади з найвищими безпековими ризиками та допомогти якомога більшій кількості садочків відновити освітній процес в очній формі", - підсумувала Коновалова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінюють правила будівництва дитсадків вже з жовтня.
Крім того, ми пояснювали, чому насправді до садочків ходять лише 55% українських дітей (і проблема зараз - не в місцях).
Читайте також, чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок.