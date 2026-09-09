В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)

У Харківській області запрацював перший в Україні підземний дитячий садочок. Освітній простір називається "Мобіль" і дозволяє організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Де саме запрацював перший підземний дитсадок

У МОН розповіли, що перший в Україні підземний дитячий садок "Мобіль" запрацював у Пісочинській громаді Харківської області.

Зазначається, що новий освітній простір:

розрахований на 260 вихованців ;

; дає змогу організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.

Підземний садочок розрахований на 260 дітей (фото: mon.gov.ua)

Як обладнали підземний простір для дітей

Згідно з інформацією МОН, новий освітній підземний простір обладнано:

вісьмома навчальними приміщеннями;

медичним пунктом;

кімнатою для приймання їжі;

санітарними кімнатами;

душовими.

"Мобіль" - унікальний підземний простір (фото: mon.gov.ua)

Укриття є автономним завдяки:

двом незалежним джерелам електроживлення;

резервним генераторам.

Новий підземний простір обладнаний усім необхідним (фото: mon.gov.ua)

Повідомляється також, що захисна споруда з'єднана з корпусами закладу безпечними переходами.

"Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю", - зауважили в МОН.

Зайти у садочок-укриття можна також через спеціальні переходи (фото: mon.gov.ua)

Особливу увагу приділили створенню в закладі безбар'єрного середовища:

облаштували ліфти, підйомники та безпорогові маршрути;

створили всі необхідні умови для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Безбар'єрність - важлива складова підземної споруди (фото: mon.gov.ua)

"Підземний дитячий садок побудовано на умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів", - додали в міністерстві.

Пріоритет держави під час війни

Українцям нагадали, що сьогодні пріоритет влади - забезпечити дітям можливість здобувати якісну дошкільну освіту в очному форматі.

Для цього держава підтримує:

будівництво укриттів;

створення безпечних умов для навчання та розвитку.

"Можливість навчатися та розвиватися в безпечному освітньому середовищі - надзвичайно важлива для кожної дитини", - наголосила заступниця міністра освіти й науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.

Пріоритет держави - очне навчання дітей (фото: mon.gov.ua)

Скільки грошей виділили на укриття

У МОН повідомили, що в 2026 році було вперше передбачено державну субвенцію на облаштування укриттів у дитячих садочках.

"Цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти", - підтвердила Коновалова.

Загальний обсяг фінансування становить понад 972 млн гривень.

Уточнюється, що будівництво та реконструкцію укриттів у закладах дошкільної освіти здійснюють територіальні громади - за фінансової підтримки Європейського Союзу (в межах реалізації інструменту Ukraine Facility).

Безпека дітей - понад усе (фото: mon.gov.ua)

В яких областях реалізують такі проєкти

За даними МОН, станом на зараз такі проєкти реалізують у дев'яти областях України:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Київській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській.

Громадянам пояснили, що під час відбору проєктів пріоритет надавали:

громадам із найвищими безпековими ризиками (зокрема у прифронтових регіонах);

об'єктам, на яких уже було розпочато будівельні роботи.

"Наше завдання - підтримати громади з найвищими безпековими ризиками та допомогти якомога більшій кількості садочків відновити освітній процес в очній формі", - підсумувала Коновалова.