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В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)

17:52 09.09.2026 Ср
3 хв
Унікальний освітній простір розрахований на 260 вихованців і має навіть душові
aimg Ірина Костенко
В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото) В Україні облаштували перший підземний дитячий садочок (фото: Getty Images)
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У Харківській області запрацював перший в Україні підземний дитячий садочок. Освітній простір називається "Мобіль" і дозволяє організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Де саме запрацював перший підземний дитсадок

У МОН розповіли, що перший в Україні підземний дитячий садок "Мобіль" запрацював у Пісочинській громаді Харківської області.

Зазначається, що новий освітній простір:

  • розрахований на 260 вихованців;
  • дає змогу організовувати повноцінний освітній процес в очному форматі навіть під час повітряних тривог.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Підземний садочок розрахований на 260 дітей (фото: mon.gov.ua)

Як обладнали підземний простір для дітей

Згідно з інформацією МОН, новий освітній підземний простір обладнано:

  • вісьмома навчальними приміщеннями;
  • медичним пунктом;
  • кімнатою для приймання їжі;
  • санітарними кімнатами;
  • душовими.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)"Мобіль" - унікальний підземний простір (фото: mon.gov.ua)

Укриття є автономним завдяки:

  • двом незалежним джерелам електроживлення;
  • резервним генераторам.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Новий підземний простір обладнаний усім необхідним (фото: mon.gov.ua)

Повідомляється також, що захисна споруда з'єднана з корпусами закладу безпечними переходами.

"Завдяки цьому діти та працівники можуть потрапити до укриття, не виходячи на вулицю", - зауважили в МОН.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Зайти у садочок-укриття можна також через спеціальні переходи (фото: mon.gov.ua)

Особливу увагу приділили створенню в закладі безбар'єрного середовища:

  • облаштували ліфти, підйомники та безпорогові маршрути;
  • створили всі необхідні умови для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Безбар'єрність - важлива складова підземної споруди (фото: mon.gov.ua)

"Підземний дитячий садок побудовано на умовах співфінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів", - додали в міністерстві.

Пріоритет держави під час війни

Українцям нагадали, що сьогодні пріоритет влади - забезпечити дітям можливість здобувати якісну дошкільну освіту в очному форматі.

Для цього держава підтримує:

  • будівництво укриттів;
  • створення безпечних умов для навчання та розвитку.

"Можливість навчатися та розвиватися в безпечному освітньому середовищі - надзвичайно важлива для кожної дитини", - наголосила заступниця міністра освіти й науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова.

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Пріоритет держави - очне навчання дітей (фото: mon.gov.ua)

Скільки грошей виділили на укриття

У МОН повідомили, що в 2026 році було вперше передбачено державну субвенцію на облаштування укриттів у дитячих садочках.

"Цього року держава вперше передбачила окреме фінансування на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти", - підтвердила Коновалова.

Загальний обсяг фінансування становить понад 972 млн гривень.

Уточнюється, що будівництво та реконструкцію укриттів у закладах дошкільної освіти здійснюють територіальні громади - за фінансової підтримки Європейського Союзу (в межах реалізації інструменту Ukraine Facility).

В Україні запрацював перший підземний дитсадок: як його облаштували (фото)Безпека дітей - понад усе (фото: mon.gov.ua)

В яких областях реалізують такі проєкти

За даними МОН, станом на зараз такі проєкти реалізують у дев'яти областях України:

  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській.

Громадянам пояснили, що під час відбору проєктів пріоритет надавали:

  • громадам із найвищими безпековими ризиками (зокрема у прифронтових регіонах);
  • об'єктам, на яких уже було розпочато будівельні роботи.

"Наше завдання - підтримати громади з найвищими безпековими ризиками та допомогти якомога більшій кількості садочків відновити освітній процес в очній формі", - підсумувала Коновалова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінюють правила будівництва дитсадків вже з жовтня.

Крім того, ми пояснювали, чому насправді до садочків ходять лише 55% українських дітей (і проблема зараз - не в місцях).

Читайте також, чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок.

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