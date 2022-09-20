"Референдуми" окупантів. Навіщо це Путіну та як реагує Україна

Термінові "референдуми"

Окупаційна влада так званих Донецької та Луганської "народних республік" протягом двох днів ухвалила поспішне рішення про проведення "референдумів". Лише вчора надійшли звернення "громадських палат" до ватажків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, а вже сьогодні було оголошено конкретні дати.

Згідно з планами, "референдуми" відбудуться з 23 по 27 вересня . Один з представників окупантів у Луганську Денис Мірошниченко пояснив 5 днів голосування нібито забезпеченням права на участь у голосуванні та безпекою тих, хто візьме у ньому участь. Жителям непідконтрольних територій поставлять наступне питання: "Ви за входження "ЛНР" складу Росії на правах суб'єкта Росії?"

Ініціативу луганських окупантів очікувано підхопили представники "ДНР". Ватажок Денис Пушилін навіть звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

"Прошу вас якнайшвидше у разі позитивного рішення за підсумками "референдуму", в чому ми не сумніваємося, розглянути питання про входження "Донецької народної республіки" до складу Російської Федерації"", - заявив він, назвавши майбутнє "приєднання" нібито відновленням історичної справедливості.

Крім того, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо вже анонсував псевореферендум на ці дати, а в окупованій частині Запорізької області розглядатимуть варіанти "дистанційного голосування", ймовірно, також 23-27 вересня.

Примітно, що після "референдуму" непідконтрольну Україні частину Запорізької області хочуть перейменувати на "Запорізький край". А на фейкове голосування винесуть питання про вихід зі складу України, утворення "держави" та входження до складу країни-агресора.

Сьогодні також стало відомо, що роботу "дільниць" організує Центральна виборча комісія РФ.

Що кажуть у Росії

Ще півтора тижні тому російське видання "Медуза" писало, що Путін нібито поставив на паузу питання "референдумів" на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на півдні та сході. Але швидше за все з цієї ж причини російська влада вирішила активізуватися.

І якщо вчора на рівні Державної думи РФ звучали обережні слова про голосування десь восени , то вже сьогодні почали надходити заяви з найвищих ешелонів влади. Як зазначив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, просування українських військ після "приєднання" територій до Росії розцінюватиметься як відкритий напад.

"Вони ("референдуми", - ред.) повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не тільки нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру. Посягання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використати всі сили самозахисту ", - заявив він.

А міністр закордонних справ Сергій Лавров стверджує, що "народи відповідних територій" мають право на самовизначення.

"Ми з самого початку "спеціальної військової операції" та в попередній період говорили про те, що свою долю мають вирішувати народи відповідних територій. І вся нинішня ситуація підтверджує, що вони хочуть бути господарями своєї долі", - заявив він російському телебаченню.

Сьогодні "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі написала про те, що поспіх з "референдумами" пов'язаний із бажанням Росії оголосити часткову мобілізацію та запровадити воєнний стан . Зокрема, Путін має настрій зробити все дуже швидко і навіть не намагається створити ілюзію легітимності. І це свідчить про вихід на перший план так званої партії війни.

Крім Медведєва, наміри Путіна підтримують у керівництві правлячої партії "Єдина Росія", а також голова Росгвардії Віктор Золотов.

За даними російських ЗМІ, Володимир Путін сьогодні може зробити заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Імовірно, може виступити й міністр оборони Сергій Шойгу.

Фото: Володимир Путін і Сергій Шойгу сьогодні можуть зробити заяву щодо "референдумів" (kremlin.ru)

Що кажуть в Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія погрозами провести "референдуми" та мобілізацію наголошує, що вміє воювати лише з дітьми та мирними дітьми.

"Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою", - написав він у своєму Telegram.

Його радник Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна зазначив, що на цьому етапі війни чергові "пропагандистські ідеї" росіян не відіграють жодної ролі.

"І не змінюють суті війни. Ми застосовуємо весь арсенал для контрнаступу і нас не турбують ті чи інші "крики" російської еліти. Самі росіяни бачать у цьому... асиметричну відповідь на контрнаступ. Але не на полі бою, а саме у своїй класиці - "зараз ми почнемо". Так от, по суті. Росіяни вже використовують весь арсенал зброї і вже проводять мобілізацію. З військового погляду нічого не змінюється", - розповів він.

Він також запевнив, що з юридичного погляду будь-які ініціативи росіян на окупованих територіях є нікчемними, а "референдуми" - це шоу для внутрішнього споживання, щоб відволікти від провалів війни в Україні. Крім того, у Кремлі намагаються створити ілюзію результату та зафіксувати у телевізорі новий територіальний статус-кво, хоча повністю не контролюють жоден із окупованих регіонів.

"Для України, ще раз наголошу, ця відома схильність росіян до ігор у політичні наперстки не змінює нічого. Херсон, Крим, Донецьк та Луганськ - були і залишаються українськими за міжнародним правом. Відповідно ми продовжимо деокупувати ці території військовим способом, який би прапор там не було вивішено", - додав радник глави Офісу президента.

Крім того, Подоляк сумнівається, що псевдоголосування зможе зупинити HIMARS та Збройні сили України на шляху знищення окупантів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також дотримується того, що "референдуми" та мобілізація нічого не змінять . Він наполягає на тому, що Росія як була, так і залишиться агресором, а Україна всупереч політиці ворога продовжить звільняти землі.

Фото: Дмитро Кулеба впевнений, що "референдуми" нічого не змінять (Віталій Носач/РБК-Україна)

Свою точку зору щодо цього питання висловив і начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він вважає, що фейкові референдуми нашвидкуруч - це єдине, що залишається росіянам, оскільки на полі бою вони програють. А далі будуть дві речі.

"Перша - це спроба все-таки закріпити ці території так як є зараз, щоб лінія проходила по лінії фронту. І друга - це дасть можливість при подальшій окупації наших областей, які тимчасово деокуповані, визнати нібито напад України на Росії, і тоді буде оголошено війну, і вони зможуть провести примусову мобілізацію", - наголосив Гайдай.

Тим часом у Міністерстві оборони ініціативу росіян порівнюють із аншлюсом Австрії гітлерівською Німеччиною у 1938 році.

"Русисти-реконструктори на окупованих територіях не втомлюються повторювати нацистський референдум про аншлюс Австрії. Вони очікують на результати 1938 року. Натомість вони отримають результат Гітлера 1945 року", - йдеться у заяві міністерства.

Відповідальність за участь та організацію

Зазначимо, ще на початку вересня українська влада нагадала жителям окупованих територій, що голосування на таких "референдумах" спричинить кримінальну відповідальність.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у коментарі РБК-Україна розповіла, що підсумки таких голосувань не матимуть жодного юридичного значення.

"Ми вимагатимемо подальшого посилення міжнародних санкцій проти Росії. А наша армія продовжить свою роботу. Наші Збройні сили дадуть відповідь на всі ці "референдуми", - зазначила вона.

Віце-прем'єр також закликає мешканців в окупації проігнорувати псевдоголосування 23-27 вересня та не піддаватися на шантаж.

"Згідно із законом про правовий режим воєнного часу, референдуми на території України заборонені. Організатори референдумів будуть покарані за статтею 111-1, частина 5 ККУ - це позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років із конфіскацією майна", - каже Верещук.

А що стосується самих "виборців", то їхні дії можуть потрапити під статтю "посягання на територіальну цілісність та недоторканність України", а це позбавлення волі на строк до 5 років.

Запізніла відповідь РФ та можливий транзит влади

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна погоджується з тим, що раптове рішення провести "референдуми" - це запізніла реакція Москви на успішний контрнаступ українських військ. У коментарі РБК-Україна вона наголосила, що противник за будь-яку ціну намагається зупинити подальше звільнення захоплених територій.

На її думку, російська влада злякалася, що за швидким просуванням ЗСУ в Харківській області може відбутися деокупація Луганської.

"Це стало ключовим тригером. Росіянам потрібний перепочинок, вони розуміють, що не втримають ці території. А їм треба це зробити якщо не військовими, то політичними методами", - зазначила Золкіна.

Вона також впевнена, що після "зернової угоди" Росія намагається затягнути Україну та Захід у переговорний процес, тисне на Київ, щоб зупинити контрнаступ, а на його західних союзників - щоб послабити військову підтримку та завадити посиленню санкцій. Російська сторона не розглядає виведення військ з територій і після того, як оголосить анексію, можуть бути кілька варіантів.

"По-перше, Росія може розмістити там ядерну зброю, щоб і надалі погрожувати погіршенням безпекової ситуації. По-друге, оголосити часткову мобілізацію, оскільки все, що було до цього - "тиха" мобілізація та перекидання найманців - не спрацювало", - додала Золкіна.

Росія спробує зафіксувати нинішню лінію зіткнення та може пообіцяти не рухатися далі. Проте українська сторона, за її словами, не погодиться на будь-які компроміси, а Захід її лише підтримає.

Засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський на телемарафоні заявив, що термінове рішення про "референдуми" означає підготовку можливого транзиту влади до Росії вже наступного року. Оскільки Путін дискредитував групу впливу, яка представляє військових, а група ФСБ, навпаки, посилила позицію.

"Дідуся-диктатора вони не можуть прибрати... Його можна прибрати або в труну, або на підвищення. На підвищення - це зробити з нього ікону, генсека союзної держави. А зараз позиції Путіна дуже слабкі. (Голова Чечні, - ред.) Кадиров трохи чи не вказує, коли його має приймати Путін", - вважає правозахисник.