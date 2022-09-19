Осень, но не поздняя. В Госдуме придумали новое время проведения "референдума" в "ЛНР"
В России заявили о намерениях провести референдум о признании так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, это (референдум - ред.) будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий.
По его словам, избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%.
Как сообщалось ранее, боевики из "ДНР" и "ЛНР" просят немедленно провести "референдумы" по вхождению в Россию.
Напомним, что ранее в "Единой России" оворили о намерениях провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 4 ноября.
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