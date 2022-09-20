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Путін готує заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях України: що відомо

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 16:36
Путін готує заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях України: що відомо Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін може виступити у вівторок, 20 вересня, з приводу "референдумів" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

За даними видання, цю інформацію підтвердили три джерела, близькі до адміністрації російського президента.

Виступ очікується до кінця дня, що саме скаже Путін, співрозмовникам РБК невідомо.

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Володимир Путін
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