Путін готує заяву щодо "референдумів" на захоплених територіях України: що відомо
Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin)
Президент РФ Володимир Путін може виступити у вівторок, 20 вересня, з приводу "референдумів" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
За даними видання, цю інформацію підтвердили три джерела, близькі до адміністрації російського президента.
Виступ очікується до кінця дня, що саме скаже Путін, співрозмовникам РБК невідомо.