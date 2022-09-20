"Референдумы" оккупантов. Зачем это Путину и как реагирует Украина

Российская Федерация внезапно решила ускорить незаконную аннексию украинских территорий и объявила "референдумы", которые начнутся уже на этой неделе. Таким образом, эскалация военного конфликта заходит на новый виток.
РБК-Украина собрало все, что известно о запланированных "референдумах", и реакции украинской стороны.
Оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" в течение двух дней приняли спешное решение о проведении "референдумов". Лишь вчера поступили обращения "общественных палат" к главарям Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а уже сегодня были объявлены конкретные даты.
Согласно планам, "референдумы" пройдут с 23 по 27 сентября. Один из представителей оккупантов в Луганске Денис Мирошниченко объяснил пять дней голосования якобы обеспечением права на участие в голосовании и безопасностью тех, кто примет в нем участие. Жителям неподконтрольных территорий зададут следующий вопрос: "Вы за вхождение "ЛНР" состав России на правах субъекта России?".
Инициативу луганских оккупантов ожидаемо подхватили представители "ДНР". Главарь Денис Пушилин даже выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину.
"Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам "референдума", в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении "Донецкой народной республики" в состав Российской Федерации", - заявил он, назвав будущее "присоединение" якобы восстановлением исторической справедливости.
Кроме того, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо уже анонсировал псевореферендум на эти же даты, а в оккупированной части Запорожской области будут рассматривать варианты "дистанционного голосования", вероятно, тоже 23-27 сентября.
Примечательно, что после "референдума" неподконтрольную Украине часть Запорожской области хотят переименовать в "Запорожский край". А на фейковое голосование вынесут вопрос о выходе из состава Украины, образования "государства" и вхождения в состав страны-агрессора.
Сегодня также стало известно, что работу "участков" организует Центральная избирательная комиссия РФ.
Еще полторы недели назад российское издание "Медуза" писало, что Путин якобы поставил на паузу вопрос "референдумов" на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге и востоке. Но скорее всего по этой же причине российские власти решили активизироваться.
И если вчера на уровне Государственной думы РФ звучали осторожные слова о голосовании не поздней осенью, то уже сегодня начали поступать заявления из высших эшелонов власти. Как отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, продвижение украинских войск после "присоединения" территорий к России будет расцениваться как открытое нападение.
"Они ("референдумы", - ред.) полностью изменяют вектор развития России на десятилетие. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", - заявил он.
А министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что "народы соответствующих территорий" якобы имеют право на самоопределение.
"Мы с самого начала "специальной военной операции" и в предшествующий ей период говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", - заявил он российскому телевидению.
Сегодня "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле написала о том, что спешка с "референдумами" связана с желанием России объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение. В частности, у Путина есть настрой сделать все очень быстро и он даже не пытается создать иллюзию легитимности. И это свидетельствует о выходе на первый план так называемой партии войны.
Помимо Медведева намерения Путина поддерживают в руководстве правящей партии "Единая Россия", а также глава Росгвардии Виктор Золотов.
По данным российских СМИ, Владимир Путин сегодня может сделать заявление по поводу "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Предположительно, может выступить и министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: Владимир Путин и Сергей Шойгу сегодня могут сделать заявление по "референдумам" (kremlin.ru)
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Россия угрозами провести "референдумы" и мобилизацию подчеркивает, что умеет воевать только с детьми и мирными жителями.
"Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал он в своем Telegram.
Его советник Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина отметил, что на данном этапе войны очередные "пропагандистские идеи" россиян не играют никакой роли.
"И не меняют сути войны. Мы применяем весь арсенал для контрнаступления и нас не беспокоят те или иные "крики" русской элиты. Сами россияне видят в этом… ассиметричный ответ на контрнаступление. Но не на поле боя, а именно в своей классике - "сейчас мы начнем". Так вот, по сути. Россияне уже используют весь арсенал оружия и уже проводят мобилизацию. С военной точки зрения ничего не меняется", - рассказал он.
Он также заверил, что с юридической точки зрения любые инициативы россиян на оккупированных территориях никчемны, а "референдумы" - это шоу для внутреннего потребления, чтобы отвлечь от провалов войны в Украине. Кроме того, в Кремле пытаются создать иллюзию результата и зафиксировать в телевизоре новый территориальный статус-кво, хотя полностью не контролируют ни один из оккупированных регионов.
"Для Украины, еще раз подчеркну, эта известная склонность россиян к играм в политические наперстки не меняет ничего. Херсон, Крым, Донецк и Луганск - были и остаются украинскими по международному праву. Соответственно мы продолжим деоккупировать эти территории военным способом, какой бы флаг там не был вывешен", - добавил советник главы Офиса президента.
Кроме того, Подоляк сомневается, что псевдоголосование сможет остановить HIMARS и Вооруженные силы Украины на пути уничтожения оккупантов.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже придерживается того, что "референдумы" и мобилизация ничего не изменят. Он настаивает на том, что Россия как была, так и останется агрессором, а Украина вопреки политике противника продолжит освобождать земли.
Фото: Дмитрий Кулеба уверен, что "референдумы" ничего не изменят (Виталий Носач/РБК-Украина)
Свою точку зрения по этому вопросу высказал и начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он считает, что фейковые референдумы на скорую руку - это единственное что остается россиянам, поскольку на поле боя они проигрывают. А дальше последуют две вещи.
"Первое - это попытка все-таки закрепить эти территории так как есть на сейчас, чтобы линия проходила по линии фронта. И второе - это даст возможность при дальнейшей оккупации наших областей, которые временно деоккупированы, признать якобы нападение Украины на России, и тогда будет объявлена война, и они смогут провести принудительную мобилизацию", - подчеркнул Гайдай.
Тем временем в Министерстве обороны инициативу россиян сравнивают с аншлюсом Австрии гитлеровской Германией в 1938 году.
"Русисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", - говорится в заявлении министерства.
Отметим, еще в начале сентября украинские власти напомнили жителям оккупированных территорий, что голосование на таких "референдумах" повлечет за собой уголовную ответственность.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина рассказала, что итоги таких голосований не будут иметь никакого юридического значения.
"Мы будем требовать дальнейшего усиления международных санкций против России. А наша армия продолжит свою работу. Наши Вооруженные силы ответят на все эти "референдумы", - отметила она.
Вице-премьер также призывает жителей в оккупации проигнорировать псевдоголосование 23-27 сентября и не поддаваться на шантаж.
"Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ - это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - говорит Верещук.
А что касается самих "избирателей", то их действия могут попасть под статью "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а это лишение свободы сроком до 5 лет.
Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина соглашается с тем, что внезапное решение провести "референдумы" - это запоздалая реакция Москвы на успешное контрнаступление украинских войск. В комментарии РБК-Украина она подчеркнула, что противник любой ценой пытается остановить дальнейшее освобождение захваченных территорий.
По ее мнению, российские власти испугались, что за быстрым продвижением ВСУ в Харьковской области может последовать деоккупация Луганской.
"Это стало ключевым триггером. Россиянам нужна передышка, они понимают, что не удержат эти территории. А им нужно это сделать если не военными, то политическими методами", - отметила Золкина.
Она также уверена, что после "зерновой сделки" Россия пытается затянуть Украину и Запад в переговорный процесс, давит на Киев, чтобы остановить контрнаступление, а на его западных союзников - чтобы ослабить военную поддержку и помешать ужесточению санкций. Российская сторона не рассматривает вывод войск с занимаемых территорий и после того, как объявит аннексию, могут быть несколько вариантов.
"Во-первых, Россия может разместить там ядерное оружие, чтобы и дальше угрожать ухудшением ситуации в сфере безопасности. Во-вторых, объявить частичную мобилизацию, поскольку все, что было до этого - "тихая" мобилизация и переброска наемников - не сработало", - добавила Золкина.
Россия попытается зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения и может обещать не двигаться дальше. Однако украинская сторона, по ее словам, не согласится на любые компромиссы, а Запад ее только поддержит.
Основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский на телемарафоне заявил, что спешное решение о "референдумах" означает подготовку возможного транзита власти в России уже в следующем году. Поскольку Путин дискредитировал группу влияния, которая представляет военных, а группа ФСБ, наоборот, усилила позиция.
"Дедушку-диктатора они не могут убрать… Его можно убрать либо в гроб, либо на повышение. На повышение - это сделать из него икону, генсека союзного государства. А сейчас позиции Путина очень слабы. (Глава Чечни, - ред.) Кадыров чуть ли не указывает, когда его должен принять Путин", - считает правозащитник.
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