Это статья. В Кабмине призвали украинцев в оккупации не ходить на "референдумы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона .

"Для наших граждан, которые будут участвовать в этом (референдумах - ред.), это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах", - подчеркнула Верещук.

Она также добавила, что страны Запада никогда не признают результаты таких псевдореферендумов, поскольку "это все фарс и цирк".