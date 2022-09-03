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Это статья. В Кабмине призвали украинцев в оккупации не ходить на "референдумы"

Новина українською →
Киев, Суббота 03 сентября 2022 22:27
Это статья. В Кабмине призвали украинцев в оккупации не ходить на "референдумы" Фото: Ирина Верещук, глава Минреинтеграции (facebook.com/MReintegration)
Автор: Иван Носальский

Участие в "референдумах", которые россияне хотят провести на временно оккупированных территориях Украины, является преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Для наших граждан, которые будут участвовать в этом (референдумах - ред.), это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах", - подчеркнула Верещук.

Она также добавила, что страны Запада никогда не признают результаты таких псевдореферендумов, поскольку "это все фарс и цирк".

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировали подготовку к псевдореферендуму. С помощью коллаборантов пытаются сформировать четыре избирательные комиссии.

Также мы писали, что в Кремле снова перенесли "референдумы" на захваченной территории Украины, теперь до конца осени. При этом рассматривается несколько сценариев.

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