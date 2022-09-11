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Путин "поставил на стоп" псевдореферендумы из-за успешного наступления ВСУ, - "Медуза"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 11 сентября 2022 15:55
Путин "поставил на стоп" псевдореферендумы из-за успешного наступления ВСУ, - "Медуза" Фото: российский президент Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские власти отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к РФ" так называемых "ЛДНР", а также оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как пишет издание со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, единственной причиной этого решения является успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

Кроме того, источники подчеркнули, что связанные с Кремлем "политтехнологи", которые работали в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию, поскольку им "поступил приказ ехать домой".

При этом в Херсонской области российские "политтехнологи", готовившие референдум, все же до сих пор остаются.

"Референдумы" россиян проваливаются

Напомним, что успешное контрнаступление ВСУ продолжается, а тем временем, как рассказали в украинской разведке, так называемые "референдумы" россиян на оккупированных территорий не имеют никаких шансов, как и из-за действия наших военных, так и из-за сопротивления местного населения.

Добавим, что в России недавно предложили провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины 4 ноября потому что эта дата якобы символическая.

Однако в Офисе президента высмеяли эти заявления и посоветовали Москве "искать новых сценаристов".

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