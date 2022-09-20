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Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії

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Вівторок 20 вересня 2022 14:44
Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії Фото: Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" призначили дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії. Він має відбутися у період з 23 по 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК" .

"З метою забезпечення умов для реалізації учасниками референдуму свого права на участь у голосуванні та безпеці для учасників референдуму, членів комісій референдуму, спостерігачів, представників ЗМІ визначити дні голосування на референдумі з 23 по 27 вересня", - заявив "голова народної ради "ЛНР" Денис Мірошниченко.

При цьому він додав, що на "референдум" винесуть таке запитання: Ви за входження "ЛНР" склад Росії на правах суб'єкта Росії?

Крім того, видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ, повідомляє, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти мають намір також провести "референдуми" з 23 по 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до РФ" так званих "ЛДНР", а також окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ.

Крім того, у Росії нещодавно запропонували провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада.

Додамо, що заяви про "терміновий референдум" почали лунати від терористів ОРЛО на тлі контрнаступу українських військових. Зокрема, днями ЗСУ взяли під контроль Білогорівку у Луганській області.

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