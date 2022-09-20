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Кулеба про "референдуми" на захоплених РФ територіях: це нічого не змінить

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Вівторок 20 вересня 2022 15:52
Кулеба про "референдуми" на захоплених РФ територіях: це нічого не змінить Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ані фейкові "референдуми" на окупованих територіях України, ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не говорили в Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти в ОРДЛО, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня.

Додамо, що заяви про "терміновий референдум" почали лунати від терористів ОРЛО на тлі контрнаступу українських військових. Зокрема, днями ЗСУ взяли під контроль Білогорівку у Луганській області.

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