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Мобілізація та військовий стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО

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Вівторок 20 вересня 2022 16:21
Мобілізація та військовий стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО Фото: псевдореферендуми в ОРДЛО хочуть провести для оголошення мобілізацій та військового стану в РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська влада хоче якнайшвидше провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб оголосити часткову мобілізацію та запровадити військовий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначимо, що одразу після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області Росія вирішила відкласти проведення псевдореферендумів на невизначений термін.

За словами двох джерел "Медузи", близьких до Адміністрації президента Росії, ще наприкінці минулого тижня внутрішньополітичний блок Кремля не збирався форсувати проведення "референдумів".

При цьому зараз співрозмовники видання підтверджують, що псевдореферендуми мають відбутися вже цього тижня.

"Є настрій зробити все дуже швидко. Джерела, близькі до Кремля, наголосили, що російська влада не має наміру створювати навіть "ілюзію легітимності", - сказало джерело, додавши, що планується "провести якесь голосування і звітувати про результат". Крім того, в РФ хочуть використати електронне голосування, яке спостерігачі вважають інструментом, який допомагає владі маніпулювати виборами всередині країни.

Зміни планів пов'язують із лобістськими зусиллями так званої партії війни (групи високопосадовців та силовиків РФ, які виступають за подальшу ескалацію конфлікту та мобілізацію в Росії).

Повідомляється, що у владі РФ, зокрема, в АП, стурбовані настроями на окупованих територіях після контрнаступу українських захисників. Так, проросійськи налаштовані громадяни бояться, що "Україна повернеться та покарає їх".

Крім того, генсек "Єдиної Росії" Андрій Турчак та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв разом із деякими силовиками, зокрема, з главою Росгвардії Віктором Золотовим впевнені у необхідності мобілізації.

При цьому джерела "Медузи" повідомляють, що Володимир Путін сам хотів провести псевдореферендуми якнайшвидше і не має наміру знижувати військову активність Росії.

Джерела наголосили, що "референдуми" покликані зупинити просування ЗСУ, які нібито "не ризикнуть наступати на територію Росії".

Якщо ж контрнаступ українських захисників продовжиться, влада РФ має намір провести часткову мобілізацію та запровадити військовий стан. Крім того, можливі перестановки у керівництві Адміністрації президента та Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до РФ з 23 по 27 вересня.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ні "референдуми", ні "мобілізація" нічого не змінять як для Росії, так і для України.

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Мобілізація та військовий стан. Навіщо РФ форсує "референдуми" в ОРДЛО
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