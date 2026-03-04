Реєстрація на НМТ через "Дію" без зайвих документів: як підготуватись і навіщо потрібен NFC

Цього року зареєструватись для участі в НМТ можна "у кілька кліків" - через "Дію". Проте кожному потрібно знати, що для такої процедури знадобляться смартфон і "Дія.Підпис".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.
Головне:
Українцям нагадали, що реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) доступна з 5 березня.
"Поки ви фокусуєтесь на формулах, правилах та історичних подіях, ми подбали, щоб реєстрація на НМТ... не забрала у вас зайвих нервів", - додали у прес-службі "Дії".
Уточнюється, що реєстрація на НМТ з "Дією" - "найлегший тест цього року".
"Замість того, щоб вводити цифри з паспорта вручну і тричі перевіряти, чи немає помилки, просто поділіться документом через "Дію", - пояснили потенційним учасникам та учасницям НМТ.
Зазначається, що система Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) сама:
"Щоб у день Х зробити все за хвилину, підготуйтеся вже зараз", - порадили майбутнім вступникам.
Так, для реєстрації на НМТ онлайн "у кілька кліків" потрібен "Дія.Підпис".
Йдеться про кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати:
Отримати його можна за наявності хоча б одного з цих документів:
Термін "Дія.Підпису" - один рік або до моменту його видалення.
Повідомляється, що сьогодні створити "Дія.Підпис" можна за допомогою NFC (технології бездротової передачі даних на дуже короткій відстані).
Для цього ваш смартфон повинен мати відповідний чіп, а функція NFC - бути ввімкненою в налаштуваннях пристрою.
Якщо все саме так, для створення "Дія.Підпису" потрібно:
Потенційним учасникам та учасницям НМТ розповіли, що надалі вхід до персонального кабінету вступника також буде працювати через "Дія.Підпис".
"Усміхнулися в камеру - і ви авторизовані", - пояснили в "Дії".
Насамкінець майбутнім абітурієнтам порадили "видихати" й зосереджуватись "на своїх 200 балах".
"А ми поки налаштуємо сервіси для вашого студентського життя… До речі, зустрінемося влітку на онлайн-поселенні в гуртожиток через "Дію", - підсумували у компанії.
