Регистрация на НМТ через "Дію" без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFC

В этом году зарегистрироваться для участия в НМТ можно "в несколько кликов" - через "Дію". Однако каждому нужно знать, что для такой процедуры понадобятся смартфон и "Дія.Підпис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.
Главное:
Украинцам напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) доступна с 5 марта.
"Пока вы фокусируетесь на формулах, правилах и исторических событиях, мы позаботились, чтобы регистрация на НМТ... не забрала у вас лишних нервов", - добавили в пресс-службе "Дії".
Уточняется, что регистрация на НМТ с "Дія" - "самый легкий тест этого года".
"Вместо того, чтобы вводить цифры из паспорта вручную и трижды проверять, нет ли ошибки, просто поделитесь документом через "Дію", - объяснили потенциальным участникам и участницам НМТ.
Отмечается, что система Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) сама:
"Чтобы в день Х сделать все за минуту, подготовьтесь уже сейчас", - посоветовали будущим абитуриентам.
Так, для регистрации на НМТ онлайн "в несколько кликов" нужно иметь "Дія.Підпис".
Речь идет о квалифицированной электронной подписи, которую можно использовать:
Получить ее можно при наличии хотя бы одного из этих документов:
Срок "Дія.Підпис" - один год или до момента удаления.
Сообщается, что сегодня создать "Дія.Підпис" можно с помощью NFC (технологии беспроводной передачи данных на очень коротком расстоянии).
Для этого ваш смартфон должен иметь соответствующий чип, а функция NFC - быть включенной в настройках устройства.
Если все именно так, для создания "Дія.Підпис" нужно:
Потенциальным участникам и участницам НМТ рассказали, что в дальнейшем вход в персональный кабинет абитуриента также будет работать через "Дія.Підпис".
"Улыбнулись в камеру - и вы авторизованы", - обьяснили в "Дії".
В завершение будущим абитуриентам посоветовали "выдыхать" и сосредотачиваться "на своих 200 баллах".
"А мы пока настроим сервисы для вашей студенческой жизни... Кстати, встретимся летом на онлайн-поселении в общежитие через "Дію", - подытожили в компании.
