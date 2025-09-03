"Дія" замість ЦНАПів? Як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн

Сьогодні студенти деяких закладів вищої освіти в Україні мають можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн - через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Далі потрібно буде сплатити адміністративний збір та очікувати на рішення органу реєстрації місця проживання.

Для того, щоб зареєструвати місце проживання в гуртожитку закладу вищої освіти, потрібно:

Згідно з інформацією МОН, зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн можуть ті студенти, які:

Йдеться про те, що студенти ЗВО можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн, за "спрощеною" процедурою - без візитів до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

У МОН розповіли, що реєстрація місця проживання в гуртожитках закладів вищої освіти стала доступною в "Дії" наприкінці серпня.

