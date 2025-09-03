"Дія" замість ЦНАПів? Як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн
Сьогодні студенти деяких закладів вищої освіти в Україні мають можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн - через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
Як працює сервіс і для яких вишів
У МОН розповіли, що реєстрація місця проживання в гуртожитках закладів вищої освіти стала доступною в "Дії" наприкінці серпня.
Йдеться про те, що студенти ЗВО можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн, за "спрощеною" процедурою - без візитів до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).
Станом на 27 серпня сервіс працює у 23 вишах України.
"Працюємо над підключенням усіх університетів країни", - наголошується на порталі "Дія".
Які університети підключені до послуги (скриншот: diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya)
Хто може скористатись таким сервісом
Згідно з інформацією МОН, зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн можуть ті студенти, які:
- не є військовозобов'язаними;
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- уклали договір про проживання в гуртожитку закладу освіти.
Хто може скористатись послугою (кадр із відео: youtube.com/@Diia)
Як зареєструвати місце проживання в гуртожитку
Для того, щоб зареєструвати місце проживання в гуртожитку закладу вищої освіти, потрібно:
- авторизуватись на порталі "Дія";
- перейти в особистому кабінеті громадянина до розділу "Послуги";
- зайти в "Усі послуги";
- обрати послугу "Зміна місця проживання";
- перевірити свої дані;
- вказати заклад освіти та гуртожиток, в якому потрібно зареєструвати місце проживання;
- якщо потрібно - додати номер договору та дату його підписання;
- підписати заяву "Дія.Підпис" або Кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Після подання заяви її погоджує уповноважена особа університету.
Далі потрібно буде сплатити адміністративний збір та очікувати на рішення органу реєстрації місця проживання.
