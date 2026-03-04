ua en ru
Регистрация на НМТ через "Дію" без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFC

15:28 04.03.2026 Ср
4 мин
Такой способ регистрации на НМТ станет самым легким вашим тестом в этом году
aimg Ирина Костенко
Регистрация на НМТ через "Дію" без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFC Регистрация на основную сессию НМТ-2026 продлится до начала апреля (фото иллюстративное: Getty Images)

В этом году зарегистрироваться для участия в НМТ можно "в несколько кликов" - через "Дію". Однако каждому нужно знать, что для такой процедуры понадобятся смартфон и "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.

Читайте также: Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа

Главное:

  • Старт: регистрация на НМТ-2026 доступна с 5 марта.
  • Удобство: через "Дію" большинство данных "подтянутся" автоматически (вводить все вручную не нужно).
  • Требования: для регистрации на НМТ обязательно нужно активировать "Дія.Підпис".
  • Технический нюанс: создать "Дія.Підпис" можно с помощью технологии NFC.
  • Авторизация: вход в персональный кабинет абитуриента также будет работать через "Дія.Підпис".
  • Бонус: позже через "Дію" можно будет даже подать заявку на поселение в общежитие.

Чем удобна регистрация на НМТ через "Дію"

Украинцам напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) доступна с 5 марта.

"Пока вы фокусируетесь на формулах, правилах и исторических событиях, мы позаботились, чтобы регистрация на НМТ... не забрала у вас лишних нервов", - добавили в пресс-службе "Дії".

Уточняется, что регистрация на НМТ с "Дія" - "самый легкий тест этого года".

"Вместо того, чтобы вводить цифры из паспорта вручную и трижды проверять, нет ли ошибки, просто поделитесь документом через "Дію", - объяснили потенциальным участникам и участницам НМТ.

Отмечается, что система Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) сама:

  • подтянет все необходимые данные;
  • автоматически заполнит форму.

Как подготовиться к регистрации "в несколько кликов"

"Чтобы в день Х сделать все за минуту, подготовьтесь уже сейчас", - посоветовали будущим абитуриентам.

Так, для регистрации на НМТ онлайн "в несколько кликов" нужно иметь "Дія.Підпис".

Речь идет о квалифицированной электронной подписи, которую можно использовать:

  • для подписания документов;
  • для оформления услуг в приложении и на портале "Дія";
  • для авторизации в приложениях и на сайтах партнеров "Дія".

Получить ее можно при наличии хотя бы одного из этих документов:

  • ID-карта (современный паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным чипом);
  • биометрический загранпаспорт (загранпаспорт, выданный после 2015 года);
  • вид на временное или постоянное место жительства.

Срок "Дія.Підпис" - один год или до момента удаления.

Как создать "Дія.Підпис" с помощью NFC

Сообщается, что сегодня создать "Дія.Підпис" можно с помощью NFC (технологии беспроводной передачи данных на очень коротком расстоянии).

Для этого ваш смартфон должен иметь соответствующий чип, а функция NFC - быть включенной в настройках устройства.

Если все именно так, для создания "Дія.Підпис" нужно:

  • авторизоваться в "Дії";
  • перейти в "Меню";
  • выбрать "Дія.Підпис";
  • нажать "Активировать Дія.Підпис";
  • отсканировать номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения;
  • приложить документ к телефону - для считывания данных через NFC;
  • подтвердить личность фотопроверкой;
  • создать 6-значный код.

Регистрация на НМТ через &quot;Дію&quot; без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFCПубликация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Как работает вход в персональный кабинет

Потенциальным участникам и участницам НМТ рассказали, что в дальнейшем вход в персональный кабинет абитуриента также будет работать через "Дія.Підпис".

"Улыбнулись в камеру - и вы авторизованы", - обьяснили в "Дії".

Регистрация на НМТ через &quot;Дію&quot; без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFCВход в персональный кабинет поступающего (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

В завершение будущим абитуриентам посоветовали "выдыхать" и сосредотачиваться "на своих 200 баллах".

"А мы пока настроим сервисы для вашей студенческой жизни... Кстати, встретимся летом на онлайн-поселении в общежитие через "Дію", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не пропустить НМТ-2026 - что нужно знать о ключевых датах и правилах нынешнего испытания.

Кроме того, мы объясняли, кто из абитуриентов имеет право не сдавать НМТ в 2026 году.

Читайте также про искусственный интеллект на НМТ - "допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний.

