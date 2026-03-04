Регистрация на НМТ через "Дію" без лишних документов: как подготовиться и зачем нужен NFC
В этом году зарегистрироваться для участия в НМТ можно "в несколько кликов" - через "Дію". Однако каждому нужно знать, что для такой процедуры понадобятся смартфон и "Дія.Підпис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Дії" в Facebook.
Главное:
- Старт: регистрация на НМТ-2026 доступна с 5 марта.
- Удобство: через "Дію" большинство данных "подтянутся" автоматически (вводить все вручную не нужно).
- Требования: для регистрации на НМТ обязательно нужно активировать "Дія.Підпис".
- Технический нюанс: создать "Дія.Підпис" можно с помощью технологии NFC.
- Авторизация: вход в персональный кабинет абитуриента также будет работать через "Дія.Підпис".
- Бонус: позже через "Дію" можно будет даже подать заявку на поселение в общежитие.
Чем удобна регистрация на НМТ через "Дію"
Украинцам напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) доступна с 5 марта.
"Пока вы фокусируетесь на формулах, правилах и исторических событиях, мы позаботились, чтобы регистрация на НМТ... не забрала у вас лишних нервов", - добавили в пресс-службе "Дії".
Уточняется, что регистрация на НМТ с "Дія" - "самый легкий тест этого года".
"Вместо того, чтобы вводить цифры из паспорта вручную и трижды проверять, нет ли ошибки, просто поделитесь документом через "Дію", - объяснили потенциальным участникам и участницам НМТ.
Отмечается, что система Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) сама:
- подтянет все необходимые данные;
- автоматически заполнит форму.
Как подготовиться к регистрации "в несколько кликов"
"Чтобы в день Х сделать все за минуту, подготовьтесь уже сейчас", - посоветовали будущим абитуриентам.
Так, для регистрации на НМТ онлайн "в несколько кликов" нужно иметь "Дія.Підпис".
Речь идет о квалифицированной электронной подписи, которую можно использовать:
- для подписания документов;
- для оформления услуг в приложении и на портале "Дія";
- для авторизации в приложениях и на сайтах партнеров "Дія".
Получить ее можно при наличии хотя бы одного из этих документов:
- ID-карта (современный паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным чипом);
- биометрический загранпаспорт (загранпаспорт, выданный после 2015 года);
- вид на временное или постоянное место жительства.
Срок "Дія.Підпис" - один год или до момента удаления.
Как создать "Дія.Підпис" с помощью NFC
Сообщается, что сегодня создать "Дія.Підпис" можно с помощью NFC (технологии беспроводной передачи данных на очень коротком расстоянии).
Для этого ваш смартфон должен иметь соответствующий чип, а функция NFC - быть включенной в настройках устройства.
Если все именно так, для создания "Дія.Підпис" нужно:
- авторизоваться в "Дії";
- перейти в "Меню";
- выбрать "Дія.Підпис";
- нажать "Активировать Дія.Підпис";
- отсканировать номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения;
- приложить документ к телефону - для считывания данных через NFC;
- подтвердить личность фотопроверкой;
- создать 6-значный код.
Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)
Как работает вход в персональный кабинет
Потенциальным участникам и участницам НМТ рассказали, что в дальнейшем вход в персональный кабинет абитуриента также будет работать через "Дія.Підпис".
"Улыбнулись в камеру - и вы авторизованы", - обьяснили в "Дії".
Вход в персональный кабинет поступающего (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)
В завершение будущим абитуриентам посоветовали "выдыхать" и сосредотачиваться "на своих 200 баллах".
"А мы пока настроим сервисы для вашей студенческой жизни... Кстати, встретимся летом на онлайн-поселении в общежитие через "Дію", - подытожили в компании.
