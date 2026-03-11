Реєстрація на НМТ-2026: чому допомога школи може коштувати учням вступу

Реєстрація на НМТ - особиста відповідальність вступника. Хоча деякі навчальні заклади досі реєструють школярів "централізовано", насправді краще так не робити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО) Івана Любінця в інтерв'ю газеті "Галичина".
Головне:
У цьогорічній процедурі реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ), за словами експерта, "радикальних змін" немає. Технічно вона - "майже аналогічна торішній".
"Втім, те, що є звичним для нас, для абітурієнта, який реєструється вперше, - завжди стрес і випробування", - визнав Любінець.
При цьому "якщо заздалегідь підготувати копії документів або скористатися застосунком "Дія" - процес триватиме не більше п'яти хвилин".
"Хочу звернутися до всіх учасників: після реєстрації відповідь надійде у ваш персональний кабінет упродовж 10 календарних днів. Саме такий термін маємо на опрацювання заявок", - нагадав фахівець.
Отже, якщо людина відправила заяву сьогодні, "немає потреби вже завтра телефонувати на "гарячу лінію".
"Перші 8-9 днів можете бути абсолютно спокійними", - додав заступник директора ІФРЦОЯО.
"Якщо під час опрацювання виникнуть неточності, у персональному кабінеті з'явиться інформація про необхідність доопрацювання реєстраційних документів із зазначенням причини", - повідомив Любінець.
Усунути її, за словами спеціаліста, просто - "достатньо завантажити нову, правильну версію файлів".
"Як правило, зауваження стосуються технічних помилок або завантаження документів, що не відповідають вимогам", - поділився він.
Важливо при цьому, що всі неточності, пов'язані із документами, потрібно виправити до 7 квітня 2026 року.
"Після цієї дати зробити це буде неможливо. Якщо неточності залишаться, будемо змушені відмовити таким учасникам у реєстрації", - зауважив представник ІФРЦОЯО.
Любінець наголосив, що реєстрація на НМТ - особиста відповідальність вступника (не школи або його батьків).
"На жаль, чимало навчальних закладів досі реєструють школярів централізовано", - визнав фахівець.
Однак коли "вчитель інформатики чи хтось інший реєструє 30-40 осіб поспіль, виникають помилки".
"Наприклад під прізвищем дівчини завантажено документ її однокласника. Людина може банально помилитися", - пояснив експерт.
Він також висловив власну позицію: "Заклади освіти не повинні надавати таку "гуманітарну допомогу".
"Дирекція школи має видати довідки або провести ознайомче заняття, але не робити все за учня", - зауважив Любінець.
За його словами, "інколи стає смішно" - "коли на гарячу лінію телефонують і кажуть: "Мене реєструвала вчителька і припустилася помилки в моєму імені".
"Вибачте, але це ваша відповідальність. Школа надає освітні послуги, а не послуги з реєстрації. Програма дуже проста, вона не складніша за додатки, якими молодь користується щодня", - підсумував заступник директора ІФРЦОЯО.
