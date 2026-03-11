Регистрация на НМТ-2026: почему помощь школы может стоить ученикам поступления

Главное: Процедура : если подготовить копии необходимых документов заранее или воспользоваться "Дія", регистрация на НМТ будет быстрой.

Сколько времени занимает регистрация и что потом

В нынешней процедуре регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ), по словам эксперта, "радикальных изменений" нет. Технически она - "почти аналогична прошлогодней".

"Впрочем, то, что является привычным для нас, для абитуриента, который регистрируется впервые, - всегда стресс и испытание", - признал Любинец.

При этом "если заранее подготовить копии документов или воспользоваться приложением "Дія" - процесс займет не более пяти минут".

"Хочу обратиться ко всем участникам: после регистрации ответ поступит в ваш персональный кабинет в течение 10 календарных дней. Именно такой срок есть на обработку заявок", - напомнил специалист.

Следовательно, если человек отправил заявление сегодня, "нет необходимости уже завтра звонить на "горячую линию".

"Первые 8-9 дней можете быть абсолютно спокойными", - добавил заместитель директора ИФРЦОКО.

Каким образом можно исправить ошибки

"Если во время обработки возникнут неточности, в персональном кабинете появится информация о необходимости доработки регистрационных документов с указанием причины", - сообщил Любинец.

Устранить ее, по словам специалиста, просто - "достаточно загрузить новую, правильную версию файлов".

"Как правило, замечания касаются технических ошибок или загрузки документов, не соответствующих требованиям", - поделился он.

Важно при этом, что все неточности, связанные с документами, нужно исправить до 7 апреля 2026 года.

"После этой даты сделать это будет невозможно. Если неточности останутся, будем вынуждены отказать таким участникам в регистрации", - отметил представитель ИФРЦОКО.

Почему школам за регистрацию лучше не браться

Любинец подчеркнул, что регистрация на НМТ - личная ответственность абитуриента (не школы или его родителей).

"К сожалению, многие учебные заведения до сих пор регистрируют школьников централизованно", - признал специалист.

Однако когда "учитель информатики или кто-то другой регистрирует 30-40 человек подряд, возникают ошибки".

"Например, под фамилией девушки загружен документ ее одноклассника. Человек может банально ошибиться", - объяснил эксперт.

Он также высказал собственную позицию: "Учебные заведения не должны предоставлять такую "гуманитарную помощь".

"Дирекция школы должна выдать справки или провести ознакомительное занятие, но не делать все за ученика", - отметил Любинец.

По его словам, "иногда становится смешно" - "когда на горячую линию звонят и говорят: "Меня регистрировала учительница и допустила ошибку в моем имени".

"Извините, но это ваша ответственность. Школа предоставляет образовательные услуги, а не услуги по регистрации. Программа очень простая, она не сложнее приложений, которыми молодежь пользуется ежедневно", - подытожил заместитель директора ИФРЦОКО.