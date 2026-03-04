ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа

Среда 04 марта 2026 07:30
Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа Без некоторых документов регистрация на НМТ-2026 невозможна (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Регистрация на НМТ-2026 доступна с 5 марта. Однако отсутствие всего лишь одного документа или ошибка в нем станет основанием для отказа.

Подробнее о том, как подготовиться к регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ), без каких документов никак не обойтись и как происходит создание персонального кабинета, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила

Главное:

  • Сроки: регистрация на основную сессию НМТ-2026 длится до начала апреля.
  • Персональный кабинет: создать свой кабинет на веб-сайте УЦОКО абитуриенты могут путем заполнения соответствующей формы или же через "Дію".
  • Что нужно: для регистрации с помощью специального сервиса потенциальным участникам НМТ необходимо подготовить электронные копии ряда документов.
  • Риск отказа: основанием для отказа в регистрации для участия в НМТ может стать отсутствие важной справки или ошибка в ней.
  • Нюансы для выпускников прошлых лет: тем, кто уже получил определенное образование, нужно засвидетельствовать это документально.
  • Обучение за границей: если образовательные документы оформлены на иностранном языке, необходим нотариально заверенный перевод.

Как долго длится основной период регистрации

Основной период регистрации лиц, которые намерены принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ), длится в 2026 году:

  • с 5 марта;
  • до 2 апреля.

Порядок регистрации определен при этом приказом №243/45637 Министерства образования и науки Украины.

Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказаРегистрация для участия в основной сессии НМТ-2026 длится с 5 марта до 2 апреля (инфографика: testportal.gov.ua)

Как нужно подготовиться к началу регистрации

Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), чтобы процесс регистрации для участия в НМТ прошел быстро и без осложнений, будущим абитуриентам нужно заранее:

  • ознакомиться с процедурой;
  • подготовить все необходимые документы.

Так, потенциальным участникам и участницам НМТ нужно сделать электронные фото- / сканкопии:

  • документа, удостоверяющего личность (на основании которого будет осуществляться регистрация);
  • документа, подтверждающего внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН) или такого, который подтверждает его отсутствие;
  • документа, содержащего информацию об образовании (справки с места учебы).

Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказаДля регистрации на НМТ-2026 нужно подготовить е-копии некоторых документов (инфографика: testportal.gov.ua)

"Рекомендуем сохранить документы в электронном виде на компьютере или другом носителе", - добавили в УЦОКО.

Уточняется, что при работе с сервисом регистрации это позволит быстро и корректно загрузить соответствующие файлы в электронную регистрационную форму.

Обязательна ли справка с места учебы

В УЦОКО сообщили, что выпускники и выпускницы текущего года должны подготовить копию справки с места учебы - она подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2026 году.

При этом справка должна соответствовать установленному образцу (его можно скачать по ссылке).

Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказаОбразец справки с места учебы (скриншот: testportal.gov.ua/nmt-2026)

"Справка из учебного заведения по образцу - залог успешной регистрации", - подчеркнули в Украинском центре оценивания качества образования.

Кроме того, внимание потенциальных участников НМТ обратили на то, что в справке должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)".

То есть справка, в которой напишут другую фразу (например: "Он (она) учится в (класс) в (название учебного заведения)"), либо в которой не будет подписи руководителя учреждения, либо в которой не укажут номер и дату ее выдачи - не будет подтверждением факта получения человеком полного общего среднего образования в 2026 году.

Это станет основанием для отказа в регистрации - пока выпускник / выпускница (человек, которое ее загрузил) не заменит неправильно оформленный документ на составленный согласно требованиям.

Что делать тем, кто учится за границей

По данным УЦОКО, те абитуриенты и абитуриентки, которые получат полное общее среднее образование в текущем году в учебном заведении за пределами Украины, должны загрузить копию нотариально заверенного перевода справки с места учебы - из зарубежного учебного заведения.

В ней также должно быть указано, что "Он (она) завершает получение полного общего среднего образования в (месяц) 2026 года в (название зарубежного учебного заведения)".

Что делать тем, кто выпустился раньше

Выпускникам и выпускницам прошлых лет для регистрации на НМТ-2026 нужно подготовить копию одного из следующих документов:

  • документа о полном общем среднем образовании;
  • документа о полученном образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста;
  • документа о полученной образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра;
  • документа о полученной степени высшего образования.

"Их можно предоставить, отправив с помощью приложения "Дія", - уточнили в УЦОКО.

Кроме того, выпускники прошлых лет могут предоставить выписку из Реестра документов об образовании ЕГЭБО (она подтверждает наличие в нем одного из указанных документов об образовании).

Если же потенциальные участники НМТ-2026 получили полное общее среднее образование в зарубежном учебном заведении, необходимо загрузить копию соответствующего документа (который бы подтвердил этот факт).

"Если документ оформлен на иностранном языке, необходимо добавить нотариально заверенный его перевод", - напомнили в УЦОКО.

Как создать персональный кабинет

Для того, чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, поступающему или поступающей нужно создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО (с помощью специального сервиса).

Это можно сделать по-разному:

  • либо путем заполнения формы в регистрационном сервисе;
  • либо автоматически - воспользовавшись приложением "Дія".

Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказаВход в персональный кабинет абитуриента (скриншот: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

В завершение в УЦОКО отметили, что в случае создания кабинета участника НМТ с помощью приложения "Дія", абитуриентам и абитуриенткам не нужно загружать:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ о подтверждении / отсутствии РНУКПН;
  • документ о получении полного общего среднего образования (выпускникам и выпускницам прошлого года).

"Они загрузятся автоматически. Выпускники и выпускницы текущего года должны загрузить только справку из учебного заведения", - подытожили специалисты Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, ранее мы рассказывали о поступлении без НМТ - кто из абитуриентов имеет право не сдавать тест в 2026 году.

Кроме того, мы объясняли, что делать, если выключили свет во время НМТ - как абитуриенту получить второй шанс.

Читайте также про искусственный интеллект на НМТ - "допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний.

Дия УЦОКО Вступительная кампания НМТ Советы Документы Образование в Украине Вузы Выпускники Абитуриенты
