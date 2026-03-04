ua en ru
Пам'ять Корюківки: МЗС нагадало Угорщині про злочини її армії в Україні

Україна, Чернігів, Середа 04 березня 2026 02:37
Пам'ять Корюківки: МЗС нагадало Угорщині про злочини її армії в Україні Фото: прапор Угорщини (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Речник Міністерства закордонних справ України заявив, що 83 роки тому, 1, 2 і 9 березня 1943 року, у селищі Корюківка Чернігівської області нацисти скоїли одне з найбільших масових убивств мирного населення на східному фронті Другої світової війни, знищивши щонайменше 6700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства закордонних справ України.

Читайте також: Угорщина зірве останню спробу ЄС прийняти ювілейні санкції проти РФ

Повідомляють, що жінок, дітей і літніх людей розстрілювали з кулеметів у власних домівках, тіла і будівлі підпалювали, частину людей спалювали живцем. Населений пункт було фактично стерто з лиця землі під приводом підтримки радянських партизанів.

Роль окупаційних сил

Злочин зафіксовано в матеріалах Нюрнберзького трибуналу як один із найстрашніших випадків масового вбивства цивільних. При цьому довгі роки трагедія залишалася без належного розголосу, зокрема в радянський період.

Каральну операцію здійснювали військовослужбовці 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ під командуванням генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Наказ про покарання населеного пункту віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц. В операції також брала участь 399-та польова жандармерія.

Пам'ять і міжнародна реакція

Корюківка стала символом страждань українського народу від злочинів тоталітарних режимів під час Другої світової війни.

У 2022 році селище відвідав Франк-Вальтер Штайнмаєр, вшанувавши пам'ять загиблих. Цей крок розцінений як прояв відповідальності та прагнення до осмислення минулого.

Україна закликає міжнародну спільноту вшановувати пам'ять жертв, сприяти вивченню трагедії та поширенню достовірних історичних фактів. Вічна пам'ять жертвам Корюківської трагедії.

Нагадуємо, що Будапешт скоригував тон заяв щодо ймовірного припинення експорту електроенергії в Україну: після різких попереджень про можливі обмеження в угорському уряді тепер наголошують на необхідності діяти з особливою обережністю в цьому питанні.

Зазначимо, що голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана забезпечити виконання узгодженого на рівні ЄС рішення щодо надання Україні кредиту, наголосивши на обов'язковості колективних домовленостей для всіх країн-членів.

