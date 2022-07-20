Рамштайн-4. Чего ждать от новой встречи министров обороны

Встреча онлайн

Контактная группа проведет ежемесячную встречу в формате "Рамштайн" 20 июля. На этот раз представители военных ведомств пообщаются в виртуальном режиме.

На повестке дня новые поставки оружия для ВСУ, а также решение вопросов логистики. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, к формату "Рамштайн" могут присоединиться новые партнеры.

Ожидания от переговоров

По итогам "Рамштайн-4" в Украине ожидают усиление военной поддержки и приятные "сюрпризы" от союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на прибытие мощных систем ПВО. Поскольку главным приоритетом в противостоянии агрессору остается защита неба.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинская сторона надеется на дополнительное вооружение, чтобы получить превосходство в силах, необходимое для завершения войны.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал "очень хорошие новости" для Украины от США после обсуждения повестки дня переговоров "Рамштайн" с Ллойдом Остином. Подробности пообещал в скором времени.

Военная помощь США

Накануне встречи контактной группы в США заявили о возможности передачи Украине дополнительных установок HIMARS и новейших систем противовоздушной обороны, которые работают по целям на средней и большой дальности.

Так, в Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это позволит серьезно усилить защиту неба.

Также стало известно, что Украина ведет переговоры с представителями Штатов о предоставлении дальнобойных ракет для HIMARS.

Относительно планов поставок ракет, способных бить на 300 км посол в США Оксана Маркарова сообщила, что с Вашингтоном обсуждаются все возможности для получения новых видов вооружения. Однако детальную информацию разглашать не стоит, лучше "удивить врага на поле боя".

Результаты прошлых переговоров

Встречи в формате "Рамштайн" проходят на регулярной основе с апреля. К существенным изменениям привели переговоры контактной группы в Брюсселе 15 июня.

За последний месяц военная помощь партнеров помогла стабилизировать ситуацию на отдельных участках фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, важным фактором стала поставка американских ракетных систем залпового огня.

В конце июня в Украину прибыли РСЗО HIMARS, с помощью которых ВСУ активно уничтожают склады с боеприпасами, командные пункты и центры управления российской армией. В Пентагоне подтвердили, что M142 HIMARS уже существенно влияют на войну.

Также Украина получила от партнеров первые дальнобойные реактивные системы залпового огня M270, способные бить на расстояние от 40-80 км до 220 км, в зависимости от типа ракет. Такие установки ранее обещали предоставить Норвегия и Великобритания.

По итогам продедших встреч на вооружение Украины от союзников поступили системы для охраны морского побережья, в т.ч. противокорабельные ракеты "Harpoon'', гаубицы, танки, бронетехника, вертолеты, противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы и др.

Что нужно знать о формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - переговорная платформа созданная по инициативе США для оказания военной поддержки Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Свое название переговоры получили после первой встречи союзников, которая состоялась на авиабазе "Рамштайн" в Германии. На ней собрались представители оборонных ведомств из 43 стран. Количество участников с каждыми последующими переговорами увеличивается.

Представители коалиции в поддержку Украины создали международную контактную группу (UDCG), которая ежемесячно встречается в очном формате или онлайн для оптимизации процесса предоставления оборонной помощи нашей стране.