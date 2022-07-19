"Удивим Россию на поле боя": посол США сделала заявление по ракетам на 300 км для Украины

Украина обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения. Однако информации о передаче нам ракет в HIMARS, способных бить на 300 км и прочей помощи разглашать не стоит, лучше "удивить врага".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что с самого начала этой фазы войны все запросы от украинской стороны направлены не только на то, что нам нужно прямо вот в этот момент на поле боя, но также наши планы и наше понимание, что нам нужно будет в будущем.

"Поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим, лучше мы удивим чем-то россиян на поле боя, но мы обсуждаем все способности", - ответила посол на вопрос, существует ли возможность предоставления Украине ракет с дальностью до 300 км до HIMARS.

Маркарова также подчеркнула, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить новые виды вооружения.

"У нас и министр обороны, и, еще раз, генерал Залужный, очень активно на своем уровне, мы и военный аташат посольства практически на ежедневной основе очень активно работаем над тем, чтобы увеличить как количество того, что мы уже получаем, так и получить новые способности. Это приоритет номер один, который и президент Зеленский, и министр Кулеба ставят перед всеми дипломатами. Поэтому больше по количеству и по качеству - это приоритет, над которым мы постоянно работаем", - подытожила она.

Напомним, в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

После чего в Пентагоне заявили, что системы M142 HIMARS уже существенно влияют на войну в Украине.

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