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Резников анонсировал хорошие новости для Украины после разговора с главой Пентагона

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 21:04
Резников анонсировал хорошие новости для Украины после разговора с главой Пентагона Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В частности, стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн-4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Я обсудил с нашим большим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле поступающего в Украину оружия", - рассказал глава Минобороны Украины по итогам разговора.

Также он отметил, что у Минобороны США есть "очень хорошие новости", но подробности будут обнародованы немного позже.

Напомним, ранее стало известно, что противовоздушная оборона Украины получит от США две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Также мы писали, что, по информации Пентагона, американские ракетные системы M142 HIMARS, которые США передали ВСУ, оказывают существенное влияние на войну в Украине.

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