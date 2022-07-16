Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире "Радио НВ" спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.

При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ПС ВСУ.