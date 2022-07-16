Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS
Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире "Радио НВ" спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.
"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.
При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.
"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ПС ВСУ.
Как сообщалось, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.
Напомним, 27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS.
При этом украинские войска уже проходят подготовку по использованию норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.