Данилов заявил об определенном паритете на фронте: "Но хотелось бы большего"

Вооруженные силы Украины установили паритет в определенных позициях на фронте борьбы против российской агрессии. Однако Украина надеется на дополнительное вооружение от западных партнеров, чтобы увеличить силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Что касается паритета. Сегодня у нас действительно уже совсем другая ситуация, нежели была месяц назад. Благодаря тому, что мы получаем необходимое количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенных позициях. Достаточно ли этого сегодня? Хотелось бы большего", - сказал он.

Данилов также отметил, что в ближайшее время состоится встреча в формате "Рамштайн", на которой, в частности, будет министр обороны Украины Алексей Резников.

"Будем думать, что наши партнеры будут добавлять нам оружие, чтобы это не было паритетом, а было преувеличением в нашу пользу, чтобы у нас была возможность закончить эту войну", - сказал векретар СНБО.

Он надеется, что на встрече будут "сюрпризы" для Украины.