Залужный об успехах на фронте: нам удалось стабилизировать ситуацию
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронтах борьбы против российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В частности, он сообщил о том, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал об оперативной обстановке.
"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", - отметил Залужный.
По его словам, важным фактором стала поставка ракетных систем HIMARS, которые наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.
"Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", - добавил он.
Напомним, ранее в Пентагоне признали, что HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине. Эти системы способны наносить удары на расстояние до 80 километров.
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