Сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления: ответ Резникова

Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на дискуссии Atlantic Council .

"Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тысяч километров - это как расстояние между Варшавой и Барселоной, - для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем", - сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

Он добавил, что Украина использует эти системы как "хирургический скальпель", а дополнительные поставки позволят Киеву "полностью уничтожить российскую логистику" и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

При этом он подсчитал, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

"Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, которые изначально были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить", - сказал министр обороны Украины.

Известно, что с начала 1996 года всего изготовлено 540 пусковых установок HIMARS. Поэтому министр обороны рассчитывает на почти 20% этого оружия.