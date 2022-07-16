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HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 16 июля 2022 03:26
HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине, - Пентагон Фото: HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Высокопоставленный военный чиновник в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на передовой.

"Я думаю, что HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. ВСУ с их помощью наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления российской армией. И все эти вещи имеют прямое влияние на способность проводить операции на передовой", - заявил американский военный.

Система M142 HIMARS позволяет запускать пакеты ракет с точным наведением на расстояние до 80 км. США уже предоставили Украине восемь систем и на прошлой неделе анонсировали передачу еще четырех ракетных комплексов.

Напомним, РБК-Украина писало, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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