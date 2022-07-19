Кулеба рассказал, чего ожидать от встречи союзников в формате "Рамштайн-4"

В среду, 20 июля, состоится встреча контактной группы по обороне Украины. В частности, планируется анонс новых поставок оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона .

"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от США. Возможно, к формату присоединятся новые государства", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что в ходе переговоров также планируется обсудить вопросы, которые возникают с логистикой или принятием решений по поставкам.