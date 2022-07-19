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Кулеба рассказал, чего ожидать от встречи союзников в формате "Рамштайн-4"

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 21:27
Кулеба рассказал, чего ожидать от встречи союзников в формате "Рамштайн-4" Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 20 июля, состоится встреча контактной группы по обороне Украины. В частности, планируется анонс новых поставок оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от США. Возможно, к формату присоединятся новые государства", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что в ходе переговоров также планируется обсудить вопросы, которые возникают с логистикой или принятием решений по поставкам.

Напомним, ранее стало известно, что встреча в формате “Рамштайн-4” пройдет в онлайн-формате.

Также мы писали, что Резников провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остиным. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн-4".

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МИД Украины Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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