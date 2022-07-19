Кулеба рассказал, чего ожидать от встречи союзников в формате "Рамштайн-4"
В среду, 20 июля, состоится встреча контактной группы по обороне Украины. В частности, планируется анонс новых поставок оружия для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от США. Возможно, к формату присоединятся новые государства", - заявил Кулеба.
При этом он добавил, что в ходе переговоров также планируется обсудить вопросы, которые возникают с логистикой или принятием решений по поставкам.
Напомним, ранее стало известно, что встреча в формате “Рамштайн-4” пройдет в онлайн-формате.
Также мы писали, что Резников провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остиным. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн-4".
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