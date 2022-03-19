Ракетный удар по Львову, обращение Путина к россиянам, финансовая помощь от ЕС: новости за 18 марта

В ходе войны России против Украины 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, Краматорску, продолжили обстрелы Харькова. Вражеские ракеты были сбиты над Киевом и Винницкой областью. В Украине продолжается эвакуация из горячих точек по согласованным "зеленым" коридорам.

У Києві від початку війни загинули 222 людини, з них 60 цивільних та чотири дитини

У Києві за 23 дні війни Росії проти України загинули 222 людей, з них 60 цивільних та чотири дитини. Поранених - 889. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він також розповів й про збитки інфраструктури міста, заявивши, що ворог вже пошкодив 36 будинків міста.

Путін виступив з новим зверненням. На росТБ його промову перервали піснею Газманова

Президент Росії Володимир Путін сьогодні на стадіоні "Лужники" виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. На словах про так звану "спецоперацію" в Україні трансляція була перервана піснею Олега Газманова.

Зокрема, промова Путіна була перервана на словах про те, що російські військові в Україні прикривають один одного як "рідні брати" і що початок "спецоперації" збігся з днем народження одного з російських воєначальників. Після цих слів його мова різко обірвалася і на екрані з'явився Газманов з піснею "Вперед, Росія". Примітно, що концерт транслювали з плашкою "прямий ефір".

ЄС надав ще 300 млн євро фінансової допомоги для України

Європейський союз перерахував ще 300 млн євро фінансової допомоги для України. На цьому підтримка Брюсселя не зупиниться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", - зазначив він.

В Москві почалися переслідування та репресії української діаспори

У Росії почалися репресії української діаспори. Зокрема, у Москві переслідують громадян України та фабрикують проти них справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежний російський правозахисний медіа-проєкт ОВД-Інфо.

Зазначається, що МВС та ФСБ Російської Федерації отримали наказ перевірити всіх громадян України, що зараз проживають у Москві.

Путін перейде на ядерні погрози Заходу за тривалого спротиву України, - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін може перейти на прямі погрози Заходу ядерною зброєю при тривалому опору України російському вторгненню. Принаймні, так вважають в американській розвідці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил і скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, у той час як наступні економічні санкції, ймовірно, скинуть Росію в затяжну економічну депресію і дипломатичну ізоляцію", - зазначає директор розвідувального управління Пентагону Скотт Берріер в новому 67-сторінковому звіті.