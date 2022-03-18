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ВСУ уничтожили передовой пункт россиян на аэродроме в Чернобаевке, - Арестович

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Херсонская область, Пятница 18 марта 2022 17:47
ВСУ уничтожили передовой пункт россиян на аэродроме в Чернобаевке, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook com mtrxua)
Автор: Александр Мороз

Вооруженные силы Украины 18 марта снова нанесли удар по позициям российских войск на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. И уничтожили передовой пункт противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке и уничтожили передовой пункт 8 общевойсковой армии РФ Южного военного округа", - отметил Арестович.

Он также добавил, что по предварительным данным, командующий этого пункта погиб. По его словам, передовой пункт также использовался для снабжения войск так называемых "ЛДНР".

Напомним, ранее на этой неделе украинские войска нанесли удар по скоплению российских сил на территории аэродрома в Чернобаевке. Тогда сообщалось, что противник начал отступление в сторону Херсона.

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