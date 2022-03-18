Армию РФ отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 км, - ВСУ

"Киев одна из главных целей врага. Но план провалился, Киев за три дня не сдался. Мы полностью сорвали планы врага. Сегодня на правом берегу враг остановлен почти на 70 км, полоса внешнего кольца расширена на 70 км, что делает невозможным его огонь по нашей столице. По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но мы его остановили. Можно быть спокойными", - заявил Грузевич.