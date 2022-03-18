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Армию РФ отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 км, - ВСУ

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Киев, Пятница 18 марта 2022 17:06
Армию РФ отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 км, - ВСУ Фото: в Киеве армию РФ отбросили на 70 км (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники отбросили вражеские войска от Киева на правом берегу Днепра на 70 км. На левом берегу ВСУ остановили продвижение противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадного генерала Александра Грузевича.

"Киев одна из главных целей врага. Но план провалился, Киев за три дня не сдался. Мы полностью сорвали планы врага. Сегодня на правом берегу враг остановлен почти на 70 км, полоса внешнего кольца расширена на 70 км, что делает невозможным его огонь по нашей столице. По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но мы его остановили. Можно быть спокойными", - заявил Грузевич.

Напомним, сегодня в небе над Киевской областью ликвидировали вражеский истребитель Су-34. Он упал на временно оккупированной территории, пилот катапультировался.

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