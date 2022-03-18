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Путин выступил с новым обращением. На росТВ его речь прервали песней Газманова

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Москва, Пятница 18 марта 2022 15:55
Путин выступил с новым обращением. На росТВ его речь прервали песней Газманова Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин сегодня на стадионе "Лужники" выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. На словах о так называемой "спецоперации" в Украине трансляция была прервана песней Олега Газманова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Путина

В частности, речь Путина была прервана на словах о том, что российские военные в Украине прикрывают друг друга как "родные братья" и что начало "спецоперации" совпало с днем рождения одного из российских военачальников. После этих слов его речь резко оборвалась и на экране появился Газманов с песней "Вперед, Россия". Примечательно, что концерт транслировали с плашкой "прямой эфир".

В то же время пользователи Telegram выкладывают записи, которые подтверждают, что Путин все-таки выступил на Лужниках.

Напомним, ранее на записи встречи Путина с женщинами-пилотами и стюардессами заметили монтаж, который указывает на то, что возможно он вообще не проводил такую встречу.

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