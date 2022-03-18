Обстрел Киева: на дом в Подольском районе упала сбитая ракета, есть погибший

По уточненной информации, на жилые кварталы в Подольском районе Киева упали остатки сбитой ракеты. В результате возник масштабный пожар, есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате падения сбитой ракеты загорелась пятиэтажка, огонь охватил с 1 по 3 этаж. Тушение пожара продолжается. "По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.