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Обстрел Киева: на дом в Подольском районе упала сбитая ракета, есть погибший

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Киев, Пятница 18 марта 2022 09:30
Обстрел Киева: на дом в Подольском районе упала сбитая ракета, есть погибший Фото: пожар на месте падения сбитой ракеты (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

По уточненной информации, на жилые кварталы в Подольском районе Киева упали остатки сбитой ракеты. В результате возник масштабный пожар, есть погибший и травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате падения сбитой ракеты загорелась пятиэтажка, огонь охватил с 1 по 3 этаж. Тушение пожара продолжается.

"По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация сообщила об обстреле жилого квартала в Подольском районе. Как уточнил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пострадал Виноградарь.

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