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Во Львове прогремели взрывы. На окраине города начался пожар

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Львов, Пятница 18 марта 2022 08:04
Во Львове прогремели взрывы. На окраине города начался пожар Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Львову (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове 18 марта около 6:30 прогремели взрывы, после которых на окраине города произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.

Он отметил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - заявил глава города.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Позже Садовой добавил, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены. Работу завода остановили. Жертв пока нет.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео со Львова, на котором видны густые клубы дыма.

Напомним, российские оккупанты обстреляли село Новые Петровцы, которое находится под Киевом. В результате инцидента погиб один ребенок, еще четыре человека получили травмы.

Мы также писали о том, что вчера, 17 марта, российские войска обстреляли Харьков, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово", который горит еще до сих пор.

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