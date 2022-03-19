Ракетний удар по Львову, звернення Путіна до росіян, фінансова допомога від ЄС: новини за 18 березня

В ході війни Росії проти України 18 березня окупанти завдали ракетного удару по Львову, Краматорську, продовжили обстріли Харкова. Ворожі ракети були збиті над Києвом і Вінницькою областю. В Україні триває евакуація з гарячих точок за узгодженими "зеленими" коридорами.

В Киеве с начала войны погибли 222 человека, из них 60 гражданских и четыре ребенка

В Киеве за 23 дня войны России против Украины погибли 222 человека, из них 60 гражданских и четыре ребенка. Раненых - 889. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он также рассказал и об убытках инфраструктуры города, заявив, что враг уже повредил 36 домов города.

Путин выступил с новым обращением. На росТВ его речь прервали песней Газманова

Президент России Владимир Путин сегодня на стадионе "Лужники" выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. На словах о так называемой "спецоперации" в Украине трансляция была прервана песней Олега Газманова.

В частности, речь Путина была прервана на словах о том, что российские военные в Украине прикрывают друг друга как "родные братья" и что начало "спецоперации" совпало с днем рождения одного из российских военачальников. После этих слов его речь резко оборвалась и на экране появился Газманов с песней "Вперед, Россия". Примечательно, что концерт транслировали с плашкой "прямой эфир".

ЕС предоставил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины

Европейский союз перечислил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины. На этом поддержка Брюсселя не остановится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил он.

В Москве начались преследования и репрессии украинской диаспоры

В России начались репрессии украинской диаспоры. В частности, в Москве преследуют граждан Украины и фабрикуют против них дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.

Отмечается, что МВД и ФСБ Российской Федерации получили приказ проверить всех граждан Украины, которые сейчас проживают в Москве.

Путин перейдет на ядерные угрозы Западу при длительном сопротивлении Украины, - Bloomberg

Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению. По крайней мере, так считают в американской разведке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - отмечает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете.