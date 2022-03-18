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Путин перейдет на ядерные угрозы Западу при длительном сопротивлении Украины, - Bloomberg

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Вашингтон, Пятница 18 марта 2022 14:49
Путин перейдет на ядерные угрозы Западу при длительном сопротивлении Украины, - Bloomberg Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению. По крайней мере, так считают в американской разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - отмечает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете.

По его мнению, сопротивление Украины и санкции поставят под угрозу способность России производить современные высокоточные боеприпасы.

"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют силы России, она, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы угрожать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", - добавил он.

Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского назвали угрозы Путина применить ядерное оружие "немножко фантастическим сюжетом". Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что ядерная война для России будет в сто раз более разрушительной.

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