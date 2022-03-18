В Москве начались преследования и репрессии украинской диаспоры

В России начались репрессии украинской диаспоры. В частности, в Москве преследуют граждан Украины и фабрикуют против них дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо .

Отмечается, что МВД и ФСБ Российской Федерации получили приказ проверить всех граждан Украины, которые сейчас проживают в Москве.

Украинцев вызывают на допросы, на которых спрашивают, имеют ли они "запрещенную литературу" или государственный флаг - "националистическую символику". Кроме того, спецслужбы проверяют, выходят ли украинцы на антивоенные митинги.

Российские правозащитники получили свидетельства того, что граждан Украины снимают с рейсов и доставляют в участки. Против них фабрикуют дела, чтобы в будущем приговорить к аресту.