ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Киеву, утечка на “Сумыхимпроме” и финпомощь переселенцам: главное на вечер

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 марта 2022 20:52
Ракетный удар по Киеву, утечка на “Сумыхимпроме” и финпомощь переселенцам: главное на вечер Фото: последствия ракетного удара по Киеву (ГСЧС)
Автор: Мария Тарарыева

На 26-й день войны России против Украины оккупанты нанесли ракетный удар по ТРЦ в Подольском районе Киева, в столице и области ввели новый комендантский час,на “Сумыхимпроме” произошла утечка аммиака, а Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь вынужденным переселенцам.

Подробнее о том, что произошло на 26-й день войны России против Украины - в материале РБК-Украина.

Ракетный удар по Киеву

Около полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Подольском районе Киева. В результате возник пожар в ТРЦ, несколько автомобилей загорелось на парковке. В жилых домах по соседству повылетали окна. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, жертвами обстрела стали 8 человека. Также повреждены 6 домов, 3 из которых теперь непригодны для жизни.

Кроме того, сегодня СБУ задержало киевского блогера. Он на днях выложил в TikTok видео, на котором техника ВСУ двигается по Подольскому району. Следствие будет устанавливать сознательно или нет он скорректировал огонь врага.

"На видео – тиктокер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Новый комендантский час в Киеве и области

В Киеве и области опять усиливают комендантский час. Он начнет действовать сегодня, 21 марта, с 20:00 и будет продолжаться до 07:00 23 марта. Гражданам запрещено будет передвигаться по улицам. Исключение - перемещение в укрытие в случае тревоги.

Утечка аммиака на “Сумыхимпроме”

Сегодня ночью на предприятии “Сумыхимпром” произошла утечка аммиака. В ГСЧС сообщили, что опасности для населения нет, а зона поражения составляет 2,5 км. Позже стало известно, что утечка произошла в последствии вражеского обстрела. Она была ликвидирована около 8 утра.

Финансовая помощь переселенцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал масштабную финансовую помощь переселенцам:

  • 2000 грн каждому вынужденно покинувшему зону боевых действий;
  • 3000 грн на каждого ребенка, вынужденно покинувшего зону боевых действий;
  • 6500 грн работодателю за каждого трудоустроенного переселенца;
  • 450 гривен в месяц на компенсацию коммунальных услуг семьям, которые приняли у себя переселенцев (за каждого).

Кроме того, с 30 марта переселенцы смогут изменить место регистрации через “Дию”.

Оккупанты убили узника нацистских лагерей

В результате одного из обстрелов оккупантами Харькова погиб узник нацистских лагерей. 96-летний Борис Романченкой пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Российские войска обстреляли автобус с детьми

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о том, что оккупанты открыли огонь по эвакуационным автобусам из Мариуполя, в которых в том числе были дети.

“Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии”, - рассказал он.

Потери России в войне против Украины

Ракетный удар по Киеву, утечка на “Сумыхимпроме” и финпомощь переселенцам: главное на вечер

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины