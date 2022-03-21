Оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми. Есть тяжелораненые
Российские военные открыли огонь по автобусам, которые эвакуировали людей из Мариуполя. Среди раненых есть дети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Запорожской ОГА Александра Старуха.
"Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию соприкосновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия", - пишет Старух.
По словам председателя Запорожской ОГА, в результате обстрелов четверо детей попали в больницу. Трое из них были ранены во время огня в Пологовском районе. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Его семья вместе с ним попала под обстрел в селе Каменское.
"Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - добавил Старух.
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