Ракетний удар по Києву, витік на "Сумихімпромі" і фіндопомога переселенцям: головне на вечір

На 26-й день війни Росії проти України окупанти завдали ракетного удару по ТРЦ у Подільському районі Києва, у столиці та області ввели нову комендантську годину, на "Сумихімпромі" стався витік аміаку, а Денис Шмигаль анонсував масштабну фінансову допомогу вимушеним переселенцям.

Детальніше про те, що сталося на 26-й день війни Росії проти України - в матеріалі РБК-Україна .

Ракетний удар по Києву

Близько півночі окупанти завдали ракетний удар по торгово-розважальному центру в Подільському районі Києва. В результаті виникла пожежа в ТРЦ, кілька автомобілів загорілося на парковці. У житлових будинках по сусідству повилітали вікна. Як розповів мер столиці Віталій Кличко, жертвами обстрілу стали 8 людей. Також пошкоджено 6 будинків, 3 з яких тепер непридатні для життя.

Крім того, сьогодні СБУ затримало Київського блогера. Він днями виклав у TikTok відео, на якому техніка ЗСУ рухається по Подільському району. Слідство встановлюватиме свідомо чи ні він скорегував вогонь ворога.

"На відео-тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом Торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нова комендантська година у Києві та області

У Києві та області знову підсилюють комендантську годину. Він почне діяти сьогодні, 21 березня, з 20:00 і триватиме до 07:00 23 березня. Громадянам заборонено буде пересуватися вулицями. Виняток-переміщення в Укриття в разі тривоги.

Витік аміаку на "Сумихімпромі"

Сьогодні вночі на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. У ДСНС повідомили, що небезпеки для населення немає, а зона ураження становить 2,5 км.пізніше стало відомо, що витік стався надалі ворожого обстрілу. Вона була ліквідована близько 8 ранку.

Фінансова допомога переселенцям

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував масштабну фінансову допомогу переселенцям:

2000 грн кожному вимушено покинув зону бойових дій;

3000 грн на кожну дитину, яка вимушено залишила зону бойових дій;

6500 грн роботодавцю за кожного працевлаштованого переселенця;

450 гривень на місяць на компенсацію комунальних послуг сім'ям, які прийняли у себе переселенців (за кожного).

Крім того, з 30 березня переселенці зможуть змінити місце реєстрації через "дію".

Окупанти вбили в'язня нацистських таборів

В результаті одного з обстрілів окупантами Харкова загинув в'язень нацистських таборів. 96-річний Борис Романченко пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау і Берген-Бельзен.

Російські війська обстріляли автобус з дітьми

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про те, що окупанти відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з Маріуполя, в яких у тому числі були діти.

"Сьогодні важкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлені в лікарню. Троє дітей потрапили під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Сім'ї їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна сім'я потрапила під обстріли в Кам'янському, також дитина у важкому стані", - розповів він.

Втрати Росії у війні проти України