В Сумах на предприятии произошла утечка аммиака

В Сумах на предприятии "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения - 5 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой

Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде. Взрывоопасен. Токсичен. Легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

В ОВА напомнили о действиях населения при угрозе или возникновении ЧС с выбросом аммиака.

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