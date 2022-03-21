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Киев снова вводит комендантский час на двое суток

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 11:37
Киев снова вводит комендантский час на двое суток Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 марта, в Киеве вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать с 20:00 и продлиться до 7:00 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Виталия Кличко в Telegram.

"Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть - до послезавтра", - написал он.

При этом он подчеркнул, что на время комендантского часа не будут работать магазины, аптеки, заправки и другие заведения.

"Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях - по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", - добавил Кличко.

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