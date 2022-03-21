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Скорректировал обстрел ТЦ в Киеве. СБУ задержала блогера

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 19:18
Скорректировал обстрел ТЦ в Киеве. СБУ задержала блогера Фото: СБУ задержала блогера, который скорректировал обстрел ТЦ в Киеве (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 марта, Служба безопасности Украины задержала в Киеве блогера, который опубликовал видео с перемещением украинской военной техники в Подольском районе. Таким образом, он скорректировал обстрел одного из торговых центров столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина 1985 года рождения 24 февраля выложил в социальную сеть TikTok видео, на котором видно, как техника ВСУ передвигается в районе ТЦ в Подольском районе.

"На видео – тиктокер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что следствие установит сознательно или нет мужчина поработал корректировщиком для оккупантов.

Напомним, накануне вечером в Подольском районе произошло несколько взрывов, в результате чего возник масштабный пожар. РБК-Украина публиковало фото и видео последствий обстрела торгового центра.

В результате попадания ракеты на территории ТЦ в Подольском районе погибли восемь человек.

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