Украинцы получат компенсацию за коммунальные услуги за убежище переселенцам, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал поддержку украинских семей, приютивших у себя вынужденных переселенцев из зоны боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы правительства.
Шмыгаль объявил о запуске программы поддержки домохозяйств, приютивших переселенцев. За бесплатное жилье для них семьи получат денежную компенсацию.
"Запускаем программу, чтобы компенсацию за коммуналку получали семьи, удерживающие переселенцев у себя дома. Все те, кто предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", – заявил Шмыгаль.
К слову, премьер-министр также анонсировал предоставление финансовой помощи всем вынужденным переселенцам.
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