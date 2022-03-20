В Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар
Фото: обстрел Киева 20 марта (t.me/vitaliy_klitschko)
Сегодня, 20 марта, в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате которых начался пожар в Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.
"Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил Кличко.
По его словам, пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.
Обстрел Киева 20 марта (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Полиция Киева заявила, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.
Обстрел Киева 20 марта (фото: t.me/kyivpatrol)
Взрывной волной в соседних домах выбило окна.