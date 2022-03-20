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В Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 23:37
В Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар Фото: обстрел Киева 20 марта (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 20 марта, в Киеве прогремело несколько взрывов, в результате которых начался пожар в Подольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил Кличко.

По его словам, пострадали несколько жилых домов и территория торгового центра.

В Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар

Обстрел Киева 20 марта (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Полиция Киева заявила, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.

В Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожарВ Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар

Обстрел Киева 20 марта (фото: t.me/kyivpatrol)

Взрывной волной в соседних домах выбило окна.

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