Ракетный террор, Ахметов без медиа, новые правила для поляков и иностранцев: главное за неделю

РФ продолжает ракетный террор

Удар по центру Винницы произошел 14 июля. В середине дня оккупанты запустили 5 ракет, 3 из которых попали в офисное здание и жилые дома. Погибло 23 человека, из них трое детей. В больницах сейчас находятся 80 пострадавших, а 11 человек продолжают искать.

В Николаеве от удара 15 июля были повреждены здания двух университетов. По городу выпустили 10 ракет. Днем ранее враг обстрелял гостиницу, школу и объекты инфраструктуры

Харьков остается одной из самых горячек точек войны. Из-за обстрелов городе закрыли Салтовскую ветку метро. От попадания снарядов был разрушен подъезд жилого дома в центре города, школа, депо метрополитена.

В результате ракетной атаки в Запорожье было разрушено здание промышленного предприятия, под завалами оказались десятки людей. Ранения получили 14 человек.

Число погибших в городе Часов Яр от попадания вражеской ракеты в пятиэтажку достигло 48 человек, в том числе 1 ребенок. 9 человек удалось спасти. Разбор завалов продолжался 5 дней.

ВСУ уничтожают военные склады оккупантов

Украинские военные бьют по складам боеприпасов, топлива и командным пунктам российской армии на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях.

Точными ударами было взорвано несколько складов и бензовозы в Новой Каховке. При помощи американских РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили в Луганске воинскую часть и склад боеприпасов российских оккупантов.

Переговоры по "зерновому коридору"

13 июля в Турции прошли переговоры с участием представителей Украины, РФ, Турции и ООН. Главной темой обсуждения была разблокировка вывоза украинского зерна по морю.

Стороны договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта зерна, обсудили вопросы совместного контроля возле портов и обеспечения безопасности судов на перевалочных путях.

Ахметов вышел из медиабизнеса

"Медиа Группа Украина" холдинга SCM Рината Ахметова отказывается от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и печатных медиа, в связи с вступлением в силу закона об олигархах.

В состав холдинга Ахметова входили каналы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, "Футбол", Ukraine и NLO TV, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма", оператор спутникового вещания Xtra TV, платформа OLL.TV, продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостная Группа Украина", теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua, проект Vogue.UA. Каналы будут продолжать вещание до аннулирования государством лицензий.

В Министерстве юстиции подтвердили, что после решения SCM выйти из медиабизнеса, Ахметов не подпадает под критерий закона об олигархах в части владения СМИ.

Воинский учет женщин будет добровольным

Постановка на воинский учет женщин будет проходить только с их согласия. Также предлагается начать мероприятия по включению женщин в состав военнообязанных не раньше, чем через месяц после окончания военного положения в стране.

В Генеральном штабе приняли данное решение опираясь на то, что опыт развертывания воинских формирований до полных штатов военного времени доказал отсутствие острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Отметим, воинский учет женщин-представительниц определенных специальностей должен был стартовать в Украине 1 октября.

Экзамен на получение гражданства Украины

Лицам, которые желают получить украинское гражданство, необходимо будет сдавать комплексный экзамен на владение государственным языком, знание истории Украины и основ Конституции Украины.

Инициативу о введении экзамена на гражданство поддержал президент Владимир Зеленский после рассмотрения электронной петиции. Глава государства поручил правительству урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Особый статус для поляков

Владимир Зеленский внес на рассмотрение ВР законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши.

Согласно документу, поляки смогут легально находиться в Украине на протяжении 18 месяцев, будут иметь равные с украинцами права на трудоустройство, учебу, хозяйственную деятельность, медицинское обслуживание и определенные социальные выплаты.

Выборы нового премьера Великобритании

После объявления отставки Бориса Джонсона в Британии стартовала кампания по избранию нового главы правящей Консервативной партии, который также станет премьер-министром.

На первом этапе выборов определились пять кандидатов. Первое место занял экс-глава Казначейства Риши Сунак со 101 голосом. В следующий тур также прошли бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт, глава МИДа Лиз Трасс, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох и член парламента Британии Том Тугендат. Финальное голосование должно состояться 5 сентября.

Украина разорвала дипотношения с КНДР

Причиной разрыва дипломатических отношений между странами стало признание Северной Кореей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины заявили, что данный шаг Пхеньяна расценивается как попытка подорвать суверенитет и независимость нашей страны. В ответ на это в КНДР обвинили Украину в содействии "враждебной" политике США в отношении Северной Кореи.

Кризис на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса ушел в отставку на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Страна исчерпала свои валютные резервы, возник дефицит топлива, медикаментов и продуктов первой необходимости. 9 июля митингующие штурмовали президентский дворец с требованием смены правительства.