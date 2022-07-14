Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия. И ставить на этот учет предлагают женщин не ранее чем через месяц после "завершения особого периода в государстве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Генштаб разработал предложенные изменения в перечень специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

Разъяснение Генштаба

Таким образом, приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.

В то же время, проведение всеобщей мобилизации во время войны с Российской Федерацией показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

Большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

С чем это связано

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований до полных штатов военного времени доказывает, что в государстве на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

"Учитывая это, Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обработаны предложения по постановке женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военного учета не ранее чем через месяц после окончания особого периода в государстве",- заявили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что воинский учет женщин в Украине стартует с 1 октября.

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