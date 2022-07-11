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Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет

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Харьков, Понедельник 11 июля 2022 11:36
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет Фото: утром россияне выпустили 10 ракет по Харькову (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, РФ выпустила по городу 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Сегодня в 10:20 по городу нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет", - рассказал он.

По словам Тимошенко, под обстрелами оказались жилые кварталы.

"Информация обновляется, на месте работают экстренные службы", - добавил он.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова в понедельник, 11 июля, погибли трое человек, еще 28 получили ранения, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, в городе из-за обстрелов 11 июля временно приостановили движение по Салтовской линии метрополитена.

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